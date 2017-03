Google Talk odchodzi definitywnie do lamusa

To koniec pewnej ery, który zaczęła się w 2005 roku i kulminacyjny punkt procesu przechodzenia z aplikacji Google Talk na aplikację Hangouts, który został zapoczątkowany w 2013 roku. To od tego momentu użytkownicy aplikacji Google Talk mogli sami decydować o tym, czy przechodzą na nowszą wersję usługi.

Czy użytkownicy aplikacji Google Talk powinni się w jakiś szczególny sposobów przygotować się na ten moment? Nie, ponieważ aplikacja Hangouts pracuje w podobny sposób, a wszystkie kontakty Google Talk zostaną wtedy automatycznie przeniesione do aplikacji Hangouts.

Zobacz również:

Gwoli przypomnienia. Interfejs aplikacji Google Talk wygląda tak.

Natomiast interfejs aplikacji Hangouts prezentuje się tak.

Niektóre elementy interfejsu różnią się, ale są to w gruncie rzeczy kosmetyczne zmiany.

Do użytkowników usługi Google Talk zaczną w najbliższych tygodniach docierać komunikaty informujące ich o tym, że dobrze by było, aby nie czekali na koniec czerwca i sami wcześniej przeszli na Hangouts. Jeśli tego nie zrobią, 26- czerwca zostaną do tego zmuszeni.

I jeszcze jedna uwaga. Ci nowi użytkownicy aplikacji Hangouts, którzy przyzwyczaili się do interfejsu obsługującego aplikację Google Talk, mogą wybrać w ustawieniach opcję Dense Roster, która prezentuje podobne widoki co Google Talk. I uwaga ogólna. Osoby, którym nie odpowiada Hangouts, mogą zawsze zdecydować się na inny produkt Google oferujący podobne usługi, taki jak Allo, Duo, Android Messages czy Google Voice.