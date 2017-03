HAWE Telekom modernizuje swoją sieć DWDM

+1 on Google+

Share on LinkedIn

Firma (należąca do grupy Mediatel SA) kupiła w lutym br. od koncernu Huawei za kwotę 2,4 mln nowy system transmisyjny DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) i obecnie przystąpiła do jego wdrożenia. Prace mają się zakończyć do końca września tego roku.