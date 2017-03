Rozszerzone wsparcie dla systemu Windows Server

Firma zapowiedziała taką usługę – noszącą nazwę Premium Assurance - w grudniu zeszłego roku, a obecnie realizuje swoją obietnicę. Rzecz dotyczy systemów Windows Server 2008 (i późniejsze wersje i SQL Server 2008 (oraz również późniejsze wersje).

Microsoft zapowiada, że w ramach usługi Premium Assurance będzie dostarczać użytkowników wyłącznie pakiety poprawek typu "Critical" i "Important". Rozszerzone wsparcie kosztuje od 5% do 12% obecnych rocznych kosztów ponoszonych na wykupienie licencji na używanie oprogramowania Windows Server. Cena zależy od tego, kiedy rozszerzone wsparcie zostanie wykup[one

Zobacz również:

I tak np. jeśli rozszerzone wsparcie zostanie wykupione przez końcem czerwca tego roku, użytkownik zapłaci 31USD. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na taki krok w późniejszym terminie, zapłaci już 76 USD (czyli o 145% więcej),.

Ważne w tym wszystkim jest też to, że dodatkowe sześć lat wsparcia można wykupić wyłącznie przed terminem, w którym koczy się okres standardowego wsparcia. Oznacza to, że usługę Premium Assurance można kupować tylko do 14-go stycznia 2020 roku. Po tej dacie usługa nie będzie dostępna.