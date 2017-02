Asseco przygotuje oprogramowanie do zarządzania misjami kosmicznymi

Oprogramowanie o roboczej nazwie EUD4MO (EGOS User Desktop 4 Mission Operations Services) ma umożliwić m.in. monitorowanie oprogramowania i parametrów urządzeń zainstalowanych w satelitach, a także sterować ich niektórymi działaniami. Funkcje te będą udostępniane rozproszonej grupie użytkowników przez serwis MOSCM (Mission Operation Services for Monitoring and Control).

Oprogramowanie będzie przygotowywane w ramach projektu, który ma zapewnić dostęp do informacji zespołom z różnych części świata współpracującym w ramach jednej misji satelitarnej. Planowany czas realizacji to 12 miesięcy, a wartość kontraktu wynosi ok. 1 mln złotych.

Planowany, w ramach tego projektu, zestaw uniwersalnych aplikacji obsługujących standardowe funkcje wykorzystywane w misjach kosmicznych ma pozwolić na redukcję kosztów, a także szybszą i łatwiejsza wymianę danych między zespołami uczestniczącymi w działaniach.

Oprogramowanie Asseco Poland będzie przygotowywane na potrzeby ESOC (Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych w Darmstadt) w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ESA (European Space Agency). Polska jest członkiem ESA od listopada 2012 roku.

Projekt jest częścią szerszych prac prowadzonych przez komitet zrzeszający agencje kosmicznego z całego świata CCSD (Consultative Committee for Space Data Systems), który ma na celu standaryzację usług w segmencie kosmicznym.