Bill Gates uważa, że roboty powinny płacić podatki

Bill Gates udzielił ostatnio wywiadu w którym twierdzi, że roboty wykonujące określoną pracę powinny płacić takie same podatki, jak zatrudnieni na podobnych stanowiskach ludzie. Rozwiązałoby to według niego przynajmniej po części problem związany z zastępowaniem ludzi przez roboty, co może w jego opinii prowadzić w przyszłości do dużych problemów i nieporozumień na linii pracodawca/pracobiorca.