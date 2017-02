Rosyjscy hakerzy biorą na celownik komputery macOS

Grupa – znana pod różnymi nazwami, w tym Fancy Bear, Pawn Storm oraz APT28 – działa w internecie od dekady. To właśnie ona miała według ekspertów zaprojektować złośliwe oprogramowanie (chodzi konkretnie o Trojana) znane pod nazwą Sofacy lub X-Agent.

Rożne odmiany tego Trojana atakowały w przeszłości komputery pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux, Android i iOS. Informatycy z firmy Bitdefender odkryli niedawno kolejną wersję Trojana. Tym razem jest to Trojan atakujący komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego macOS.

Zobacz również:

To pierwszy taki przypadek, dlatego użytkownicy takich komputerów powinni mieć się na baczności. Tym bardziej, że grupa hakerska APT28 zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych grup i znana jest z tego, że ma w swoim arsenale wysoce profesjonalne narzędzia, które potrafią wyjątkowo skutecznie atakować systemy IT. Wielu ekspertów do spraw bezpieczeństwa podejrzewa, że grupa działa na zlecenie rosyjskiego rządu i jest ściśle powiązana z rosyjskimi służbami wywiadowczymi.