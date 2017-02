Medale na olimpiadzie Tokio 2020 będą wykonane głównie ze.......smartfonów

Projekt – opracowany przez Tokyo Metropolitan Government (lokalne władze Tokio) – ma ruszyć w tym tygodniu i stawia sobie za cel zebranie co najmniej 2 mln starych smartfonów, tabletów, kamer i innych urządzeń, po to aby ze znajdujących się w nich metali wykonać brązowe, srebrne i złote medale, jakie zostaną przyznane startującym w olimpiadzie sportowcom. I to zarówno pełnosprawnym sportowcom, jak i tym startujących w paraolimpiadzie.

Jak wiadomo, wszystkie urządzenia elektroniczne zawierają różne metale, w tym złoto, srebro i brąz. Szacuje się, że smartfon zawiera przeciętnie ok. 0,048 grama złota, 0,26 gramów srebra i 12,7 gramów brązu. Wiadomo też, że na olimpiadzie Tokio 2020 zostanie rozdanych prawie 5 tys. medali. Do ich wykonania organizatorzy potrzebują 10 kg złota, 1230 kg srebra i 736 kg brązu.

Od razu wyjaśniamy, dlaczego organizatorzy olimpiady potrzebują wielokrotnie więcej srebra i brązu niż złota. Otóż srebrne i brązowe metale są wykonane w całości z tych metali. Inaczej ma się sprawa ze złotymi medalami, które są tylko pokryte tym drogocennym metalem.