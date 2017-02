Xeon E7-8894 v4: za ten procesor zapłacimy prawie 9 tys. USD

Układ został zaprojektowany z myślą o obsługiwaniu najbardziej wymagających aplikacji komputerowych, takich jak programy analizujące dane w czasie rzeczywistym czy OLTP (Online Transaction Processing) oraz ERP (Enterprise Resource Planning). Drugi z kolej najdroższy procesor tej firmy jest o ok. 20% tańszy i nosi nazwę Xeon E7-8890 v4. Zawiera te same elementy, ale jest taktowany nieco wolniejszym zegarem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Xeon E7-8894 v4 kosztuje więcej niż najszybszy obecnie dostępny na rynku intelowski procesor. Chodzi o układ Xeon Phi 7290F, który kosztuje ok. 6500 USD. Xeon E7-8894 v4 jest cztery razy droższy od najdroższego pecetowego procesora – układu Core i7-6950X, który potrafi obsłużyć nawet najbardziej wymagającą grę komputerową.

Układ Xeon E7-8894 v4 bazuje na architekturze Broadwell i jest tak drogi nie dlatego, że pracują bardzo szybko. Chodzi o to iż wspiera rozwiązania, które predysponują go do tego, aby obsługiwać serwery klasy „fault tolerant”, czyli odporne na awarie. Są to serwery wspierające funkcjonalności kryjące się za skrótem RAS (Reliability, Availability and Serviceability; niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania).

Funkcjonalności takie dają gwarancję, że serwer będzie pracować absolutnie niezawodnie, gdyż wszystkie jego elementy są na bieżąco testowane, tak aby ewentualne nieprawidłowości pracy komputera można było odpowiednio wcześnie wychwycić i zapobiec w porę awarii.