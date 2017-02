Blockchain w administracji publicznej

Blockchain stosuje łańcuchy wzajemne powiązanych bloków danych do elektronicznego zapisu rożnego rodzaju transakcji. Są one zarejestrowane w wielu węzłach sieci informatycznej. Daje to możliwość stworzenia informatycznej bazy danych w formie tzw. rozproszonej księgi głównej – inaczej rozproszonego rejestru (ang. distributed ledger). Do jego zabezpieczenia stosowane są mechanizmy zaawansowanej kryptografii. Zapisy w poszczególnych węzłach sieci są synchronizowane, tak aby w każdym węźle dane były aktualne.

W podstawowej wersji technologii bloki mogą być udostępniane i zmieniane przez różnych użytkowników systemu bez potrzeby przydzielania uprawnień. Ważne jest to, że po każdej operacji, która dotyczy tej bazy, pozostaje trwały zapis w wielu miejscach.

Główne zalety tego rozwiązania to: publiczna dostępność, trwałość i niezmienność zapisów. Ponadto cechują je wysoki poziom bezpieczeństwa (dzięki wykorzystaniu kryptografii), zdecentralizowanie i redundancja rekordów zapisanych w różnych węzłach.

Technologia łańcucha bloków jest stosunkowo młoda i jeszcze się rozwija. Została opracowana jako matematyczny model umożliwiający stworzenie kryptowalut. Dziś bardzo interesują się nią instytucje finansowe. Liczą one na uzyskanie dużych oszczędności czasu i pieniędzy. Wśród pionierów nie brakuje też instytucji administracji państwowej. Niektóre kraje już stosują blockchain. Inne zaangażowały się w projekty pilotażowe dające szanse oceny tej technologii i zebranie doświadczeń przed jej wdrożeniem na szeroką skalę.