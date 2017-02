8 patentów na skuteczną ochronę danych

Małe i średnie firmy mają dziś ogromny wybór rozwiązań do przechowywania i ochrony danych – równie wielki, jak największe korporacje. Problem jednak w tym, że takie bogactwo wyboru może być problemem, bo nie każdy wie jak spośród setek opcji wybrać tę najlepiej pasującą do danej organizacji. Oto zestaw porad – przygotowanych we współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu ochrony danych – które przydadzą się w firmach chcących zadbać o bezpieczeństwo informacji.

1. Postaw na skalowalność – w górę lub w dół

“Nie wiesz dokładnie, jakie będą twoje potrzeby w zakresie przechowywania i ochrony danych za 3 czy 5 lat – w najlepszym razie będziesz w stanie zaplanować to na rok do przodu. Dlatego zamiast skupiać się na znalezieniu rozwiązania najlepiej spełniającego bieżące zapotrzebowanie firmy w tym względzie, wybierz produkt elastyczny, który będzie można wygodnie skalować wraz ze wzrostem – lub obniżeniem się – twoich potrzeb w zakresie przechowywania danych” – radzi Kevin Liebl, wiceprezes ds. marketingu firmy Zadara Storage.

2. Używaj rozwiązania hybrydowego

“Połączenie backup lokalnego oraz chmurowego jest najlepszą metodą zagwarantowania bezpieczeństwa twoich danych. Lokalny backup pozwala na błyskawiczne odzyskiwanie danych w razie awarii, a chmurowy chroni cię przed skutkami poważnych awarii o dużym zasięgu, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć lokalne kopie zapasowe” – mówi Ed Meadows, starszy inżynier z firmy Best Integration Technologies.

3. Jeśli nie hybryda… to tylko chmura

„Jeśli masz poważne ograniczenia budżetowe i jesteś w stanie wdrożyć tylko jedną metodę backupu, wybierz chmurę” – dodaje Meadows - “Tempo przywracania danych po awarii nie będzie co prawda w tym wariancie tak szybkie jak w przypadku lokalnego backupu, ale to rozwiązanie skutecznie chroni przed większą liczbą potencjalnie destrukcyjnych zagrożeń. Co więcej – koszt uruchomienia backupu chmurowego jest zdecydowanie niższy (nie ma tu wysokich wydatków na start), a rachunek pojawia się co miesiąc”.

“Decydując się na chmurę, wybierz firmę, która gwarantuje redundantność. Taka oferta może być nieco droższa, ale pamiętaj, że dla małej czy średniej firmy utrata cennych danych może oznaczać koniec. My na przykład korzystamy z AWS S3 – w tej usłudze dane przechowywane są w kilku kopiach w różnych regionach, co gwarantuje bezpieczeństwo krytycznych dla naszej firmy informacji” – wyjaśnia Mike Davie, CEO firmy DataStreamX.

4. Uważnie porównaj oferty dostawców

Spytaj o rekomendacje swoich klientów czy partnerów biznesowych, sprawdź też, jak wygląda poziom bezpieczeństwa danych. „Podpisując kontrakt z dostawcą, określ w nim dokładnie oczekiwania wobec zabezpieczeń oraz czasu dostarczenia backupów” – radzi tłumaczy Brian Kearney z Travelers Select Accounts. Warto również pamiętać o wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu cennika usług backupu chmurowego oraz zakresu pomocy technicznej. Celem powinno być znalezienie sprawnie działającego (zarówno podczas wykonywania kopii, jak i przywracania danych) rozwiązania, którego koszty nie zrujnują firmy.

5. Regularnie wykonuj backup

“Dane powinny być backupowane minimum raz w tygodniu. Należy je przechowywać w kilku miejscach, aby w razie wystąpienia poważnej awarii, uszkodzeniu nie uległy wszystkie kopie” – dodaje Kearney.

6. Archiwizuj stare pliki

Zdaniem Mazhara Lateefa, CEO firmy ShareArchiver, dane starsze niż 3 lata należy archiwizować – aby ograniczać koszty ich przechowywania (najlepiej korzystać w tym celu z backupu hybrydowego). „Archiwizowanie starych i nieużywanych plików pozwoli na oszczędzenie setek – jeśli nie tysięcy – USD każdego roku. Przenoszenie nieaktywnych danych z wysokodostępnych serwerów na inne urządzenia lub do chmury to dobre, niedrogie rozwiązanie – pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również na zwiększenie wydajności i prędkości tworzenia backupów ważnych danych” – wyjaśnia Lateef.

7. Upewnij się, że jesteś w stanie szybko odzyskać/przywrócić dane

„Odtwarzanie danych po awarii jest jedną z kluczowych funkcji związanych z ochroną informacji. Zapytaj dostawcy usług storage w jaki sposób i jak szybko przebiega u nich proces odtwarzania danych po awarii, a następnie sam sprawdź ile trwa przywrócenie wszystkiego online. Wyniki tych testów mogą cię zaskoczyć, dlatego lepiej to sprawdzić niż później zdziwić się w realnej sytuacji” – radzi Frank Jablonski, wiceprezes Acronis.

„Należy uważnie zastanowić się jak dokładnie firmowe dane są i będą używane – aby po wdrożeniu systemy backupu nie okazało się, że dane co prawda są bezpieczne, ale osoby czy aplikacje, dla których są one kluczowe, nie mogą w wygodny sposób z nich korzystać. Jeśli np. twoje dane mają posłużyć do analizy i tworzenia raportów, to weź pod uwagę, że niektóre nowoczesne komercyjne platformy analityczne mogą zarówno przetwarzać, jak i przechowywać owe pliki – co czyni je idealnym dla ciebie rozwiązaniem” – zwraca z kolei uwagę Jon Bock z firmy Snowflake Computing.

8. Stwórz plan postępowania w przypadku awarii… i regularnie go aktualizuj

„Jeśli chodzi o ochronę danych, to moją podstawową radą jest zawsze: miej plan uwzględniający wszelkie możliwe typy awarii danych… i cały czas go aktualizuj, dopasowując do nowych sytuacji i realiów. Firmy oczywiście rozumieją, że może u nich nastąpić awaria skutkująca uszkodzeniem danych – ale nie zastanawiają się, na czym może ona dokładnie polegać, czy będzie to błąd człowieka, błąd sprzętowy, programowy, atak złośliwego oprogramowania, kataklizm naturalny itp… Jeśli twój biznes ma być zawsze gotów do odzyskania danych po awarii, musisz mieć plan na każdy z tych wariantów. A że realia non stop się zmieniają, nie możesz zapomnieć o jego stałym modyfikowaniu i aktualizowaniu…” – podsumowuje David King z firmy Commvault.

Opracowano na podstawie artykułu „8 data storage and recovery tips”, autorstwa Jennifer Lonoff Schiff z magazynu CIO.