Gmail zapowiada koniec wsparcia dla starszych wersji przeglądarki Chrome

Korporacja informuje, że użytkownicy przeglądarki Chrome oznaczonej numerem 53 (oraz starszych edycji) będą od grudnia tego roku odsyłani do podstawowej wersji HTML oprogramowania Gmail. Natomiast już od przyszłego tygodnia ci użytkownicy, których dotknie ta zmiana, ujrzą na górze okienka Gmail baner zachęcający ich do tego, aby wykonali upgrade i prześni jak najszybciej na najnowszą wersję przeglądarki Chrome.

Wśród przeglądarek, które nie będą wspierane, znajduje się Chrome v49. To ostatnia wersja przeglądarki wspierająca systemy XP i Vista. Chociaż Microsoft przestał oficjalnie wspierać system XP 30 miesięcy temu, Gmail wspierał go dalej.

Jak podaje firma analityczna StatCounter, system operacyjny Windows XP zarządza obecnie co dwudziestym desktopem używanym na całym świecie. To niewiele w porównaniu z systemem Windows 10, który może się pochwalić udziałem ok. 27%. Biorąc jednak pod uwagę liczbę takich desktopów, jest to całkiem spora liczba użytkowników