Raport VMware „State of the Digital Workspace 2016”

Dwie podstawowe konkluzje raportu brzmią: „niemal połowa przedstawicieli kadry kierowniczej postrzega cyfrowe miejsce pracy (digital workspace) jako narzędzie rozwiązujące kwestię zgodności z przepisami oraz „łatwość zarządzania i ograniczenie kosztów wsparcia technicznego postrzegane są jako główne korzyści płynące z wdrożenia cyfrowych miejsc pracy”.

Raport »State of the Digital Workspace« pokazuje, że przedstawiciele kadry kierowniczej i decydenci IT dostrzegają wymierne korzyści, jakie oferują przedsiębiorstwom cyfrowe miejsca pracy. 41% przedstawicieli kadry kierowniczej i decydentów IT przyznało, że wdrożenie cyfrowych miejsc pracy spowodowało zmniejszenie ogólnych kosztów zarządzania. Okazuje się, że 39% osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe w firmach zadeklarowało, że wdrożenie cyfrowych miejsc pracy obniżyło koszty wsparcia technicznego dla użytkowników końcowych.

Niemal połowa firm (48%), które zrealizowały projekty w zakresie mobilności biznesowej, deklaruje, że dzięki nowym cyfrowym miejscom pracy mogą szybciej czerpać przychody z nowych źródeł. W przypadku przedsiębiorstw, które zrealizowały 10 lub więcej inicjatyw z obszaru mobilności biznesowej, odsetek tych, które dostrzegły możliwość szybszego wdrażania nowych źródeł przychodów, wynosi 52%.

Niemal połowa (45%) osób decyzyjnych, które wzięły udział w badaniu, postrzega cyfrowe miejsca pracy jako odpowiedź na wyzwania z obszaru bezpieczeństwa, a także zgodności z przepisami i zarządzania tożsamością. W branży usług finansowych 43% przedstawicieli kadry zarządzającej uznaje oprogramowanie do zarządzania tożsamością za rozwiązanie niezbędne w swoim sektorze.

Pełny raport z badania VMware “State of the Digital Workspace 2016” dostępny jest tutaj.