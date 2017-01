Zaskakujące wyniki badania State of Application Delivery 2017

To trzecie tego typu badanie przeprowadzone przez tę firmę. Przebadano ponad 2000 ekspertów w zakresie IT, sieci, usług aplikacyjnych i bezpieczeństwa by określić rolę, jaką usługi aplikacyjne pełnią w dużych przedsiębiorstwach we wdrażaniu aplikacji szybciej, inteligentniej i bezpieczniej.

Rok 2017 w obszarze EMEA zapowiada się intensywnie, gdyż przeciętna organizacja planuje wdrożenie 18 usług aplikacyjnych w następnych 12 miesiącach. W roku 2016 średnia na świecie wyniosła tylko 12.

W 2017 roku, w obszarze EMEA, najwięcej inwestycji planuje się w rozwój prywatnych chmur on-premise (46%). Niemal połowa respondentów (48%) uważa, że prywatne chmury będą pełniły strategiczną funkcję w ciągu następnych 2-5 lat, a trzy czwarte wszystkich aplikacji danego przedsiębiorstwa znajdzie się w chmurze do końca 2017 roku.

Czterech na pięciu respondentów mówi, że wdraża modele chmury hybrydowej. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie spójnej polityki w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach (25%).

„Organizacje przeznaczają środki na strategie chmurowe” powiedział Ireneusz Wiśniewski, Country Manager F5 Networks w Polsce. „Wciąż istnieją wyzwania do pokonania, ale podejście do hybrydowych środowisk chmurowych jasno wskazuje na zwiększające się znaczenie elastyczności oraz szybkości działania aplikacji, które można zapewnić bez uszczerbku na bezpieczeństwie.”

Wyniki wskazują, że im więcej aplikacji firma wdraża, tym większą ma motywację do korzystania z zalet pochodzących z chmury. Badani, którzy obsługują największą liczbę aplikacji (ponad 3 tys.) wskazują, że procentowo najwięcej z nich znajduje się w chmurze.

Organizacje posiadające firewalle aplikacyjne (WAF) oraz usługi zapobiegania atakom DDoS mają największe zaufanie do swoich możliwości odparcia ataku na poziomie aplikacyjnym oraz, co ciekawe, podobnie myślą organizacje, które stosują strategię cloud-first.

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, na które wskazują badania to: większe wyrafinowanie ataków (64%) i niedocenianie następstw ataku i niestosowanie się do przyjętych dobrych praktyk (53%).

Co ciekawe, pomimo iż ponad połowa badanych wskazuje, że wyzwaniem są pracownicy i zachowania, jedna trzecia z nich (32%) przyznaje, że wyzwaniem jest niedostateczny poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT, jak również niedostateczna liczba szkoleń w tym zakresie.