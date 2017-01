Nowa odsłona usługi OneDrive for Business

Dzięki nowym opcjom użytkownicy mogą synchronizować w łatwy sposób pliki przechowywane na swoich desktopach z plikami przechowywanymi we współużytkowanych folderach OneDrive for Business oraz na stronach SharePoint.

W przeszłości mogli to robić za pomocą webowego interfejsu lub korzystać ze starszej wersji klienta OneDrive, który wspiera mechanizm synchronizowania plików z zasobami SharePoint. Jeśli chodzi o nowego klienta Mac, to oferuje on kilka ważnych mechanizmów oraz wspiera wiele wersji językowych.

Zobacz również:

Pomimo tych udoskonaleń Microsoft nie wprowadził do usługi kilku istotnych dla firm funkcjonalności, które użytkownicy powitaliby na pewno z zadowoleniem. Chodzi tu np. o możliwość budowania aplikacji, które byłyby ściśle zintegrowane z usługą OneDrive for Business. Można tylko mieć nadzieję, że czasem również i ta funkcjonalność pojawi się w tej biznesowej usłudze.