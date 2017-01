Euclid: super minikomputer dla super inteligentnych robotów

Urządzenie zawiera port HDMI, kamerę 3D RealSense, procesor Atom oraz całą gamę bezprzewodowych czujników. Intel już wcześniej prezentował miniaturowe komputery, takie jak Compute Sticks czy Compute Cards. Ale żaden z nich nie ma takiej mocy obliczeniowej jak Euclid i co ważne nie wspiera tylu zaawansowanych technologii, dzięki którym może sterować pracą inteligentnych robotów.

Euclid jest tak mały, że może być instalowany w tym miejscu robota, w którym ma on oczy. To duże ułatwienie dla konstruktorów robotów, ponieważ na jego pokładzie znajduje się kamera 3D RealSense, która rejestruje na bieżąco obraz całego otoczenia i pozwala robotowi swobodnie poruszać się zarówno wewnątrz budynków jak i w otwartym terenie i omijać napotkane po drodze przeszkody. Jest to możliwe dzięki wspierającej rozdzielczość 1080p kamerze ZR300, której towarzyszy kamera na podczerwień i laserowy projektor.

Po zainstalowaniu komputera w robocie, użytkownik ma do niego zdalny dostęp, gdyż instaluje w nim dwa bezprzewodowe interfejsy: Wi-Fi i Bluetooth. Na dodatek, na jego pokładzie znajduje się też system GPS.

Euclid wspiera system operacyjny Ubuntu i Robotics Operating System (ROS), które rezyduje na szczycie systemu operacyjnego. Wspiera też Arduino: zestaw narzędzi używanych przez deweloperów do projektowania elektroniki.