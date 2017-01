W Chinach powstał jeden z pierwszych na świecie robotów reporterów

To pierwszy robot-reporter, ale w styczniu w internecie pojawiła się też inna interesująca wiadomość dotyczące praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. Jedna z japońskich agencji ubezpieczeniowych zapowiedziała, że zadania realizowane do tej pory przez jej 34 pracowników zostaną scedowane na systemy obdarzone sztuczną inteligencją.

Obie te wiadomości świadczą o tym, że wielu pracowników powinno już dzisiaj poczuć się zagrożonych, gdyż moment w którym może ich zastąpić system AI zbliża się szybkimi krokami. To już nie science fiction, ale realne zagrożenie. Gdy wreszcie dotrze do nas, na nasze stanowiska pracy czyhać będą nie tylko fizyczne osoby, ale również roboty wspierające technologię AI.

Wracając do chińskiego inteligentnego robota reportera, napisany przez niego artykuł liczył sobie kilkaset znaków i został opublikowany na łamach gazety Southern Metropolis Daily wychodzącej w Guangzhou. Poruszony w nim temat dotyczył lokalnego święta wiosny.

Ważne jest w tym wszystkim to, iż artykuł powstał w ciągu jednej sekundy, co świadczy o tym, iż robot reporter pracuje z szybkością błyskawicy. Jego twórcą są informatycy z Peking University pracujący pod nadzorem profesora Wan Xiaojun. Póki co robot może tylko pisać artykuły. Na razie nie może prowadzić wywiadów, czy zadawać pytań, ale być może jego kolejne wersje będą w stanie wykonywać również takie zadania.

Gwoli ścisłości trzeba dodać, że nie jest to pierwsza próba stworzenia takiego robota. I tak np. w 2014 roku jeden z pracowników gazety Los Angeles Times opracował algorytm noszący nazwę Quakebot, który napisał wtedy artykuł opisujący trzęsienie ziemi. W tym samym roku agencja Associated Press doniosła, że pracuje nad oprogramowaniem AI, które będzie mogło tworzyć proste korporacyjne newsy.

Żeby nie wpaść w panikę podajemy na koniec informację opublikowaną przez firmę analityczną Forrester Research. Szacuje ona, że w 2021 roku tylko 6% wszystkich stanowisk pracy będzie obsadzona przez roboty AI.

PS. Redakcja informuje, że niniejszy news został opracowany przez człowieka, a nie przez oprogramowanie AI.