Microsoft rozszerza wsparcie dla Linuksa w chmurze Azure

Gdy Microsoft, przystąpił do organizacji Linux Foundation w listopadzie 2016 roku, w niektórych środowiskach związanych z open source zawrzało, że firma ma nieczyste intencje. Trzeba jednak zauważyć, że Linux staje się kluczowym elementem w chmurze Azure, czyli strategicznym produkcie Microsoft. Przedstawiciele Microsoft mówią, że już obecnie jedna trzecia maszyn wirtualnych w chmurze Azure działa pod kontrolą jednej z dystrybucji tego systemu.

A jednocześnie Microsoft systematycznie rozszerza wsparcie dla różnych dystrybucji Linuksa w chmurze Azure. Ostatnio do listy dołączyła kolejna, dziewiąta jego wersja – Clear Linux. Dotąd w Azure wspierane było uruchamianie serwerów pracujących pod kontrolą CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, RHEL (Red Hat Enterprise Linux), SUSE Enterprise Linux, OpenSUSE oraz Ubuntu.

Microsoft oferuje trzy wersje Clear Linux, proste, oparte na okrojonej wersji tej dystrybucji Linuksa, maszyny wirtualne oferujące największe możliwości ich przystosowania do wymagań użytkowników, moduły runtime uruchamiane w kontenerze Docker oraz tzw. obrazy wzorcowe (sample solution image) zaprojektowane specjalnie do prezentacji przynajmniej niektórych możliwości oferowanych przez aplikacje wykorzystujące technologie uczenia maszynowego.

Clear Linux to lekka dystrybucja oparta na pomyśle Intela by zaprojektować wersję systemu, który będzie pracował z maksymalną wydajnością w serwerach, szczególnie tych funkcjonujących w chmurze. Została ona wyposażona m.in. w nowy zaawansowany moduł do planowania obciążeń, specjalnie zoptymalizowany kernel (jądro systemu) oraz mechanizmy bezstanowego (stateless) trybu pracy. „Te ostatnie są szczególnie ważne, szczególnie dla zespołów pracujących w środowiskach DevOps” uważa Jose Miguel Parrella, dyrektor ds. produktów open source w Microsoft.

Przez odseparowanie domyślnych ustawień systemu od parametrów konfiguracyjnych wprowadzanych przez użytkowników, zarządzanie i wdrażanie Clear Linux jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku innych dystrybucji, co jest bardzo ważne podczas skalowania infrastruktury” mówi Jose Miguel Parrella.