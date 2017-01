AI może wygrywać z człowiekiem również w pokera

Libratus wystartował ostro i już pierwszego dnia wygrał 74 tys. USA. Następnego dnia wygrana była dwa razy większa. Po tygodniu rozgrywek, do 18-go stycznia, Libratus zainkasował ogółem ponad 231 tys. USD, wygrywając większość z 34 tys. rozdań. Organizatorzy zaplanowali, że do końca turnieju, czyli do 31-go stycznia, obie strony stawią sobie czoła 120 tysięcy razy.

Analitycy śledzą turniej z zainteresowaniem, gdyż może on dać odpowiedź na pytanie, czy sztuczna inteligencja jest w stanie wygrywać z człowiekiem nie tylko wtedy, gdy gra z nim np. w szachy czy GO. Chodzi o to iż są to gry, w których liczą się wyłącznie wyuczone wcześniej schematy, a nie takie czynniki, jak intuicja czy blef. A jak wiadomo w pokerze nierzadko wygrywa nie ten, kto ma lepsze karty, ale ten, kto zaryzykował i podbił stawkę – zmuszając tym samym przeciwnika do powiedzenia pas - pomimo tego, że ma bardzo słabą rękę.

Zobacz również:

I na koniec kilka słów o oprogramowaniu Libratus. To program stworzony przez informatyków z Carnegie Mellon University, zaprojektowany z myślą o grze w pokera Texas Hold’em (to informacja dla znawców tej gry), w rozgrywkach typu jeden na jeden. Osoby zainteresowane tym tematem mogą śledzić turniej "Brains vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante" na żywo wchodząc na tę stronę.