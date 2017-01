Edward Snowden zostanie w Rosji

Maria Zacharowa umieściła taką informację na swojej Facebookowej stronie w postaci tego wpisu. Edward Snowden przebywa w Rosji od 2013 roku. Jak wiadomo, jest oskarżony przez Amerykanów o to, że ujawnił tajne informacje dotyczące podsłuchiwania użytkowników internetu przez NSA (National Security Agency; Narodowa Agencja Bezpieczeństwa). Sądy amerykańskie twierdzą, że wykradł on tajemnice wojskowe i dlatego żądają jego ekstradycji. Żeby uniknąć grożącej mu kary Edward Snowden zdecydował się na ucieczkę do Rosji i przebywa w tym kraju od kilku lat.

Wcześniej Snowden uciekł do Hongkongu i dopiero po wielu perypetiach znalazł się w Rosji. Wśród grona osób, które podpisały się pod petycją żądającą jego uniewinnienia, znajduje się między innymi Steve Wozniak (współzałożyciel firmy Apple) i Jimmy Wales (założyciel Wikipedii). Petycja została złożona w ramach szeroko zakrojonej kampanii medialnej PardonSnowden.org.

Wpis Marii Zacharowej nie pojawił się na Facebooku przypadkowo właśnie teraz. Wydaje się, że jest odpowiedzią na spekulacje wypowiedziane niedawno przez byłego dyrektora CIA (Michael Morell). Napisał on, że Rosja wyda być może już wkrótce Snowdena władzom USA, traktując ten gest jako prezent sprawiony Donaldowi Trumpowi z okazji inauguracji jego prezydentury.