IBM czy Samsung, która firma jest bardziej innowacyjna

Ostatnio firma analityczna Sqoop opublikowała raport, w którym można przeczytać, że spośród wszystkich firm na świecie to właśnie Samsung opatentował w USA w 2016 roku najwięcej wynalazków i to już drugi rok z rzędu. Natomiast firma IFI CLAIMS Patent Services, w podobnym rankingu, pierwsze miejsce przyznaje IBM, a dopiero drugie firmie Samsung Electronics.

Biorąc pod uwagę, że jest to ten sam ranking oparty na informacjach o liczbie patentów zarejestrowanych przez amerykański urząd patentowy USPTO (US Patent and Trademark Office) rozbieżność taka może dziwić. Ale zarówno Samsung, jak i IBM bez problemu mogą twierdzić, że są najbardziej innowacyjną firmą powołując się na różne źródła (Sqoop lub IFI) i będą to stwierdzenia prawdziwe.

Rozbieżność wynika z przyjętej metodologii. IBM jest jedną firmą i wszystkie patenty należą do jednej organizacji. Natomiast Samsung to grupa 26 różnych firm, z których aż 6 działa w branży elektronicznej, a największą wśród nich jest Samsung Electronics.

Sqoop zdecydował się na zsumowanie wszystkich patentów rejestrowanych przez firmy grupy Samsung, a IFI traktuje je oddzielnie. Stąd w rankingu IFI niezależnie są umieszczone Samsung Electronics, Samsung Display itd. W efekcie IBM jest liderem jako pojedyncza firma, a Samsung jako konglomerat składający się z wielu różnych firm. Które podejście do analizy jest lepsze, to sprawa dyskusyjna, ale wiedzą to na pewno działy marketingu obu tych firm.

Rankingi Sqoop i IFI

Według rankingu opracowanego przez Sqoop, pod względem liczby patentów zarejestrowanych w USA pierwsze miejsce zdobył Samsung (8551 patentów), a kolejne IBM (8062), LG (4102), Canon (3673), Google (3210), Intel (3068), Qualcomm (3018), Sony (2653), Toshiba (2536) oraz Microsoft (2389).

Natomiast według IFI, pierwsze miejsce w rankingu ma IBM (8088 patentów) i zdobywa je regularnie od już 24 lat. Kolejne należą do Samsung Electron ics (5518 patentów), Canona (3665), Qualcomm (2897) i Google (2835). Oznacza to, że wśród pierwszych pięciu firm nie nastąpiły żadne zmiany w porównaniu do rankingu z 2015 roku.

Wśród firm, które zanotowały największy wzrost liczby zarejestrowanych patentów IFI wymienia Nokię (695 patentów, wzrost o 74%), Huawei Technologies (1202, 50%) i Amazon (1662, 46%), ale przede wszystkim także GlobalFoundries (1407, 131%), choć w tym ostatnim przypadku jest to wynik najprawdopodobniej krótkotrwały wynikający z przejęcia przez GlobalFoundries działów IBM zajmujących się wytwarzaniem układów półprzewodnikowych.

Patenty jako miara innowacyjności

Liczba rejestrowanych patentów jest dobrą, obiektywną miarą innowacyjności, choć wiadomo, że patent patentowi nie równy. Oprócz tego można zarzucić, że prezentowane przez Sqoop i IFI dane dotyczą tylko patentów zarejestrowanych w USA. Ale biorąc pod uwagę wielkość amerykańskiego rynku i jego potencjał, jest to dobre przybliżenie w ocenie innowacyjności firm zwłaszcza, że na liście prezentowane są przedsiębiorstwa z USA, Korei, Japonii i innych państw.

Według IFI, w sumie amerykański urząd patentowy USPTO w 2016 roku zarejestrował 304 126 patentów.

Dla porównania, w 2015 roku (raport za rok 2016 nie jest jeszcze dostępny), UPRP (Urząd Patentowy RP) zarejestrował 12 558 patentów, praw ochronnych oraz praw rejestracji na przedmioty własności przemysłowej. Dodatkowo, według UPRP w 2015 roku nastąpił znaczący 18 proc. wzrost zgłoszeń wynalazków oraz 10 proc. wzrost zgłoszeń wzorów użytkowych.