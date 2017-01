iPhone: Apple wraca do nierdzewnej stali

Mówi się też, że iPhone 8 – bo tak będzie się zapewne nazywać kolejna wersja urządzenia, które powinno pojawić się na rynku w ciągu kilku najbliższych miesięcy - będzie mieć konstrukcję typu “glass-sandwich”. Konstrukcja taka charakteryzuje się tym, że przód i tył obudowy smartfona wykonany jest ze szkła.

Nierdzewna stal prezentuje się lepiej od aluminium, ale jest droższa. Przełoży się to dlatego zapewne na nieco wyższą cenę kolejnej wersji smartfona iPhone. Będzie on też na pewno trochę cięższy i co ciekawe ma już ponoć roboczą nazwę: Ferrari.

Zobacz również:

Ferrari ma zawierać wyświetlacz bazujący na technologii AMOLED. To udoskonalona wersja technologii OLED charakteryzująca się tym, że wyświetlacz zajmuje całą przednią powierzchnię urządzenia, gdyż nie towarzyszy mu żadna ramka. Prawdopodobnie smartfon Ferrari będzie można doładowywać drogą bezprzewodową.