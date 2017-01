2017 - pięć trendów w sieciach i bezpieczeństwie

W 2016 r. zachodziły dynamiczne zmiany w bezpieczeństwie IT i w firmowych sieciach. Zagrożenia ewoluują, stają się coraz bardziej zaawansowane i rośnie ich liczba. Rozwijają się technologie sieciowe, SDN ma szansę wejść do głównego nurtu. Jak faktycznie będzie wyglądał krajobraz IT na koniec 2017 r. nie da się dokładnie przewidzieć, ale warto przyjrzeć się czynnikom, które z dużym prawdopodobieństwem będą go kształtować.

Złożoność IoT generuje nowe problemy z bezpieczeństwem i dalsze ataki DDoS

W badaniu Cisco Visual Networking Index (VNI) możemy przeczytać, że w 2020 r. będzie 26 miliardów urządzeń podłączonych do sieci IP. Internet of Things (IoT) wkracza do korporacyjnych, domowych i rządowych sieci, co rodzi nowe zagrożenia, wynikające m.in. z szybko rosnącej skali sieci.

Problemami Internetu Rzeczy są duża liczba protokołów i standardów będących w użyciu, niewystarczające kompetencje z zakresu systemów IT w firmach, ogólna złożoność architektury, poważne luki w urządzeniach oraz niewystarczające zabezpieczenia. To wszystko prowadzi do szeregu wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Już mieliśmy okazję obserwować ataki DDoS przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń IoT. Kolejnych takich zdarzeń należy oczekiwać w 2017 r.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach

Wielu ekspertów od bezpieczeństwa podkreśla duże znaczenie możliwości wglądu w środowisko IT i jego monitorowania. Spełnienie tych założeń jest stosunkowo proste, jeśli ilość danych wymagających sprawdzenia jest w zasięgu naszych możliwości przetwarzania. Jednak już dzisiaj wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwa i regularnie korzysta z zewnętrznego wsparcia, np. zarządzanych usług bezpieczeństwa.