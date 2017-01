E-mail do lamusa. Co w zamian?

W 2015 r. pod kierunkiem prof. Glorii Mark z University of California przeprowadzono badanie, które miało sprawdzić jak często ludzie sprawdzają pocztę e-mail. „Średnio 77 razy na dzień” — odpowiedziała prof. Mark, dodając, że najwyższy wynik uzyskał jeden z menedżerów dużej korporacji, który sprawdzał pocztę 373 razy dziennie. Jak tłumaczy prof. Mark, im częściej sprawdzamy pocztę elektroniczną, tym mniejsza jest nasza efektywność, a na koniec dnia mamy też słabe samopoczucie, ponieważ wiemy, że nie udało nam się dokończyć ważnych zadań.

Z innego badania, opracowanego w 2012 r. przez firmę LCWA Research Group na zlecenie Grossman Group, wynika, że e-mail jest powodem częstych frustracji w pracy. Badanie obejmowało kilkuset menedżerów i pracowników z firm znajdujących się na liście Fortune 1000, czyli dobrze prosperujących dużych przedsiębiorstw, które często działają w skali globalnej. Menedżerowie biorący udział w badaniu przeznaczali średnio 74 minuty na e-maile w godzinach roboczych (zwykle od 9:00 do 17:00), następnie 28 minut już po godzinach. Dodatkowo poświęcali też średnio 24 minuty na e-maile, które nie miały bezpośredniego związku z ich pracą – np. tylko je przeczytali, ale nie odpisywali, albo odpisywali, niemniej były to wiadomości, które nie dotyczyły wykonywanych projektów. Można powiedzieć, że same wiadomości niezwiązane z pracą pochłaniały menedżerom 100 godz. w ciągu roku. To ponad 4 pełne doby poświęcone na czytanie i odpisywanie na wiadomości, które tak naprawdę są nieważne.