Technologiczne trendy 2017

W tym roku eksperci nie mówią o całkowicie nowych technologiach, niedostępnych w ostatnich latach. Dostawcy powtarzają, że wiele technologii dojrzało i nie trzeba już edukować rynku – klienci i przedsiębiorstwa znają i widzą korzyści zapewniane przez chmurę czy uczenie maszynowe. Dodatkowo pojawiają się tzw. megatrendy, łączące wiele technologii. „Trudno mówić o pojedynczych technologiach. Raczej zlewają się one w kompletne rozwiązania” — zauważa Dariusz Piotrowski, dyrektor sprzedaży do klientów Enterprise w Microsoft Polska. Dlatego Piotrowski radzi, aby firmy coraz częściej nakładały na swoje procesy operacyjne, produkty czy personel rozwiązania technologiczne, ponieważ technologie pozwalają dziś tworzyć nowe modele biznesowe i wartość dodaną. „Pojedyncze technologie nie załatwiają niczego. My również nie rozmawiamy z klientami korporacyjnymi np. tylko o produkcie Office czy chmurze. Mówimy o całych platformach. Platformy do bezpieczeństwa, platformy do pracy współdzielonej itd.” — wyjaśnia Piotrowski.

Warto właśnie przez taki pryzmat oceniać poniżej opisane trendy. Jeśli np. chcemy postawić na IoT (Internet of Things - Internet rzeczy), powinniśmy rozważyć od razu połączenie elementów IoT z uczeniem maszynowym (ang. machine learning) czy sztuczną inteligencją (SI), zawczasu myśląc o bezpieczeństwie tych rozwiązań. To samo dotyczy innych technologii - poprzez łączenie ich ze sobą możemy budować nowe, innowacyjne modele biznesowe i produkty, zgodnie z Industry 4.0 (p. ramka). A jakie trendy dostawcy wymieniają jako najważniejsze w 2017 r.?