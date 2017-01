Compute Card – kieszonkowy komputer

Komputer jest zbył mały, aby mógł pomieścić port USB-C czy inne porty zapewniające mu łączność za pośrednictwem połączeń kablowych z zewnętrznym światem. Dlatego został zaprojektowany z myślą o dołączaniu do większych urządzeń.

Ale uwaga – w wersji w jakiej został zaprezentowany nie można go dołączać do pecetów. Jest bowiem przeznaczony nie na rynek konsumpcyjny, ale na komercyjny. Intel zapowiada, że będzie dołączany do takich urządzeń jak roboty, drony czy inteligentne urządzenia domowe. Dlatego Intel nawiązał już współpracę z takimi firmami, jak Dell, HP, Lenovo i Sharp, które będą wyposażać produkowane przez siebie urządzenia w gniazda, do których będzie można dołączać Compute Card.

