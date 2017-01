Ransomware wkroczył do telewizorów

Okazuje się że historia telewizyjnego oprogramowania ransomware zaczęła się pod koniec 2015 roku. To właśnie wtedy jeden z informatyków pracujących w firmie Symantec zaraził takim oprogramowaniem swój własny telewizor, chcą w ten sposób zasygnalizować, że może to być poważny problem. I rzeczywiście miał rację, gdyż kilka dni temu oprogramowanie takie zaatakowało inteligentny telewizor firmy LG Electronics. Jest to pierwszy dobrze udokumentowany atak tego typu.

Użytkownik telewizora mieszkaniec USA) donosi, że ransomware zaatakował go po pobraniu do pamięci urządzenia aplikacji pozwalającej ściągać z internetu filmy. Telewizor został od razu zablokowany i szkodliwe oprogramowanie wyświetliło na ekranie żądanie zapłacenia okupu w wysokości 500 USA za przywrócenie odbiornika do normalnego stanu.

Producent telewizora (firma LG) poradziła użytkownikowi, aby zrobił reboot urządzenia naciskając w odpowiedniej kolejności i przytrzymując przez pewnie czas dwa przyciski. Telewizor wchodzi wtedy w tryb pracy “recovery”. Rozwiązuje to problem, ale telewizor wraca do fabrycznych ustawień co wiąże się z tym, że wszystkie ustawienia użytkownika i pobrane przez niego aplikacje są tracone.