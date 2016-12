Zarządzanie projektami 2.0

Wszystkie firmy potrzebują umiejętności sprzedażowych, aby się rozwijać i przetrwać na rynku. Podobnie jest z umiejętnościami związanymi z zarządzaniem projektami: gdy tylko chcemy coś stworzyć, niezbędna jest zdolność do przemieniania pomysłu w rzeczywisty projekt. W pracy nad projektami przydają się zarówno narzędzia technologiczne, jak i praktyki biznesowe.

Według organizacji PMI Research, która specjalizuje się w zarządzaniu projektami i tworzy raporty dotyczące pracy menedżerów projektów, aż 70% czasu osoby kierującej projektem powinno być alokowane na fazę planowania. Jest to najważniejszy etap, pozwalający dokładnie ustalić wymagania, oczekiwane rezultaty, zminimalizować ryzyko oraz przygotować scenariusze postępowania, gdy natrafimy na nieprzewidziany problem. To dlatego artykuł o zarządzaniu projektami zaczynamy właśnie od planowania.

Planowanie i komunikacja

Pierwszym krokiem w planowaniu projektu jest upewnienie się, że współgra on ze strategią firmy. Jeśli firma oczekuje np. wykonywania określonych zadań zgodnie z udostępnionymi procedurami, projekt manager powinien się upewnić, że wszystkie zadania, jakie trzeba będzie zrealizować w trakcie pracy nad projektem, mają stworzone i spisane swoje procedury operacyjne. W przeciwnym razie może się okazać, że niektóre zadania będą wykonywane bez zarzutu i w terminie, podczas gdy inne będą mieć różną jakość i trafią do menedżera z opóźnieniem – to te zadania, do których nie przygotowano procedur, przez co każdy pracownik podchodzi do ich realizacji indywidualnie.