10 prognoz na temat przyszłości Smart Cities

Inicjatywy związane z Otwartymi Danymi będą ewoluowały w kierunku dojrzałych usług

Do 2019 roku połowa inicjatyw związanych z Otwartymi Danymi wyewoluuje w kierunku zapewniania zarówno darmowych, jak i płatnych usług związanych z dostarczaniem danych. Zjawisko to będzie wiązało się z testowaniem przez miasta modeli gwarantujących przychody z udostępniania posiadanych danych oraz poszukiwaniem uzasadnień dla inwestycji rozwijających projekty Open Data.



Część z dotyczących koncepcji Smart City prognoz IDC charakteryzuje się silną koncentracją na uwarunkowaniach amerykańskich. Widać to zarówno w odniesieniu do polityk związanych z udostępnianiem publicznych danych, czy też w podejściu do roli transportu publicznego w mieście.



„Ta prognoza może mieć duży poziom trafności wyłącznie w odniesieniu do rynku pozaeuropejskiego” – stwierdza Tomasz Nadolny. „Nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej istnieje tendencja do tego, aby koszty udostępniania ponosiły instytucje publiczne, będące właścicielami danych. Z kolei dynamiczny wzrost przychodów i inwestycji będzie widoczny po stronie firm, które opierają swój biznes na dostępie do danych otwartych – tak publicznych, jak i niepublicznych, a które z formatów dostępnych w mało przetwarzalnych formatach tworzyć będą produkty łatwe do obsługi”. Można spodziewać się więc sprzężenia zwrotnego: rozwój biznesów wykorzystujących otwarte dane będzie promował i napędzał dalszy rozwój tego typu projektów wśród jednostek publicznych.



Mając to na uwadze, miasta będą udostępniać otwarte API na rzecz zewnętrznych interesariuszy. To nie tylko kwestia dobrej woli, ale i konieczności „Miasto samo sobie nie poradzi z tworzeniem i administracją usługami – musi kooperować zarówno z przedsiębiorcami, jak i obywatelami-hobbystami. Zyskiem z usług niekoniecznie jednak muszą być przychody pieniężne – ważny może też być wizerunek miasta/przedsiębiorstwa, zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia, poprawienie funkcjonowania komunikacji i informacji miejskiej, lepsza lokalna administracja i kontrola, udogodnienia dla turystyki itp.” – wylicza profesor Jarogniew Rykowski z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.



„Wzmocnienie biznesu opartego na danych otwieranych długofalowo wpłynie na stabilność tych rozwiązań. To naturalne, że firmy bazujące na dostarczanych danych otwartych będą żywotnie zainteresowane stabilnością takich rozwiązań” – dodaje Tomasz Nadolny.