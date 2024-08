iPhone 16 zadebiutuje na rynku bez Apple Intelligence

Rozwiązania z zakresu Apple Intelligence mają pojawić się wraz z aktualizacją do iOS 18.1 w październiku 2024 roku.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez analityków rynkowych firma Apple wprowadzi na rynek serię iPhone 16 bez flagowej funkcji - dostępu do rozwiązań sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu zgromadzonych w ekosystemie Apple Intelligence. Rozwiązanie to trafi do najnowszych smartfonów oraz iPhone'a 15 Pro/Pro Max wraz z aktualizacją oprogramowania układowego do iOS 18.1, która planowana jest na październik 2024 roku.

Rodzina iPhone 15 Źródło: apple.com

Technologia Apple Intelligence ma trafić na smartfony z rodziny iPhone 16 około miesiąc po ich debiucie rynkowym. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze w jaki sposób firma Apple informować będzie użytkowników o niedostępności w dniu premiery flagowych funkcji. Nie jest to pierwszy raz gdy Apple wprowadza na rynek produkt, który nie oferuje wszystkich zapowiadanych funkcji w momencie jego debiutu rynkowego. Z drugiej strony konkurencyjne smartfony od Samsunga z rozwiązaniem Galaxy AI kompatybilne były od dnia debiutu rynkowego.

Pełna dostępność wszystkich funkcji związanych z Apple Intelligence zapowiadana jest przez firmę Apple na początek 2025 roku.