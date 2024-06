iOS 18 oferuje nowe API do obsługi słuchawek bezprzewodowych

Dzięki nowemu API programistycznemu słuchawki bezprzewodowe firm trzecich skonfigurujemy jak AirPodsy.

Oprogramowanie iOS 18 wprowadza wiele funkcji, którymi firma Apple nie pochwaliła się podczas konferencji otwierającej WWDC 2024. Jedną z nowości jest nowe API programistyczne służące do obsługi słuchawek bezprzewodowych firm trzecich. Programiści wraz z wydaniem iOS 18 na rynek otrzymają możliwość wdrożenia konfiguracji słuchawek bezprzewodowych podobnej do tej znanej ze słuchawek wydawanych przez Apple oraz Beats.

Parowanie słuchawek AirPods Źródło: apple.com

Dzięki nowemu API programistycznemu proces parowania nowych słuchawek ma być znacznie łatwiejszy, szybszy i przystępniejszy dla użytkownika.

Zobacz również:

Zgodnie z dokumentacją na stronie Apple dla deweloperów, iOS 18 wprowadzi nowy interfejs API o nazwie AccessorySetupKit. Korzystając z tego API, iPhone może łączyć się z akcesoriami za pomocą obrazów lub nazw dostarczonych przez aplikację przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Apple twierdzi, że ten nowy interfejs API umożliwia "płynne, chroniące prywatność wyrażanie zgody przez użytkownika i kontrolę nad uprawnieniami Bluetooth, Wi-Fi i sieci lokalnej".

Obecnie produkty Apple, takie jak AirPods i AirTag, można sparować z iPhonem lub iPadem za pomocą prostego wyskakującego okienka, które pojawia się po zbliżeniu go do urządzenia. Eliminuje to wiele wcześniej wymaganych kroków, takich jak ręczne przechodzenie do ustawień urządzenia, przełączanie Bluetooth, wybieranie akcesorium i wprowadzanie kodu PIN. Zamiast tego akcesorium Apple można sparować jednym dotknięciem.

Prawdopodobnie w taki sam sposób działać będzie łączenie z urządzeniami firm trzecich, które wspierać będą nowe API programistyczne.