Zoom Docs - napędzany AI edytor tekstu konkurencją dla MS Word

Zoom chodzi na zupełnie nowy rynek. Procesor tekstu Zoom Docs ma być nowszym odpowiednikiem Microsoft Word. Producent położył nacisk na współprace oraz funkcje AI.

Zoom jest jedną z firm, które zanotowały ogromne zyski w związku z pandemią COVID-19. Z dnia na dzień rozwiązanie do wideokonferencji stało się jednym z najpopularniejszych na świecie.

Zoom Docs Źródło: zoom.com

Producent oprogramowania do wideokonferencji stale inwestuje w rozwój nowych funkcji oraz rozwiązań technologicznych. Zoom zaprezentował właśnie usługę Docs, która ma być nowoczesnym konkurentem dla procesora tekstu Microsoft Word.

Zobacz również:

Po raz pierwszy ogłoszona w październiku 2023 r., nowa usługa jest w dużym stopniu oparta na sztucznej inteligencji, wspierana przez generatywnego asystenta AI Zoom AI Companion, obiecującego zwiększenie kreatywności i produktywności poprzez wyeliminowanie powtarzalnych lub nudnych zadań.

Dzięki Zoom AI Companion możliwe jest między innymi automatyczne tworzenie podsumowań spotkań prowadzonych z wykorzystaniem Zoom.

Użytkownicy mogą również rozpoczynać lub planować spotkania z poziomu Zoom Docs, usprawniając proces gromadzenia współpracowników w jednym miejscu, a także mogą szybko tworzyć, udostępniać i współpracować nad dokumentami podczas spotkania w czasie rzeczywistym, a następnie udostępniać je w całym pakiecie Zoom Workplace.

Zoom Docs wykorzystuje bloki treści do budowania dokumentu przy użyciu podejścia modułowego, umożliwiając prawdziwie konfigurowalny układ, z dodatkiem obrazów, tabel i bloków wypunktowania. Oprogramowanie jest proste i intuicyjne w użyciu, a interfejs użytkownika przyjazny dla oka i zdecydowanie prostszy, niż w Microsoft Word.

Program Zoom Docs jest dołączony bez dodatkowych kosztów do płatnych licencji Zoom Workplace. Zoom Docs będzie dołączony do wszystkich płatnych planów Zoom Workplace dla użytkowników aplikacji Zoom Workplace w wersji 6.1.6 lub nowszej. Podstawowi (bezpłatni) użytkownicy Zoom będą mogli tworzyć do 10 współdzielonych dokumentów i nieograniczoną liczbę dokumentów osobistych bez rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji AI Companion.