Znana technologia firmy SGI wkroczyła do serwerów Superdome

HPE wprowadza do oferty kolejne modele serwerów Superdome (należące do linii Superdome Flex), wprowadzając do nich technologię opracowaną przez przejętą w zeszłym roku firmę SGI.

Gwoli przypomnienia. Firma SGI zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko w historii informatyki, ale również kinematografii. Chodzi o to, że komputerowe efekty specjalne wprowadzane do kultowego filmu Park Jurajski (którego premiera miała miejsce w 1993 roku) wykonała właśnie firma SGI, która specjalizowała się w obróbce grafiki.

Rozwiązanie wprowadzone przez HPE do serwerów Superdome Flex nosi nazwę NUMAlink. Są to bardzo szybkie połączenia używane przez komputer do wymieniania danych z pamięcią, stanowiące element technologii znanej pod nazwą in-memory computing. Idea jest taka, że serwer nie pobiera danych z pamięci masowej – a więc z dysków – ale bezpośrednio z pamięci RAM. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są od razu dostępne dla wykonywanych przez procesor działań. Nie trzeba wtedy używać warstwy pośrednia w postaci interfejsów które komunikują się z dyskami.

No i rzecz podstawowa. Serwery Superdome Flex nie zawierają - tak jak to miało miejsce wcześniej - procesorów Itanium, ale intelowskie układy Skylake. Serwery Superdome Flex charakteryzują się modularną budową, mogą zawierać do 32 układów CPU, do 48 TB pamięci masowej, dodatkowe procesory graficzne oraz wspierają technologię in-memory computing.

Dlatego serwery Superdome Flex nadają się do obsługiwania aplikacji korzystających często z danych przechowywanych w pamięci komputera, takich jak np. Apache Spark, SAP HANA, Microsoft SQL czy Oracle Database In-Memory.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, polski oddział HPE (Hewlett Packard Enterprise Polska) zajął 16 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży swoich produktów i usług (z wynikiem 1 247 715 tys. zł).