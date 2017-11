Znamy laureata tegorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki ogłosiła na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, że tegorocznym laureatem Nagrody został dr inż. Jakub Nalepa.

Dr inż. Jakub Nalepa jest pracownikiem naukowym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz specjalistą ds. uczenia maszynowego w Future Processing. Opracowane przez tegorocznego laureata rozwiązania algorytmiczne są z powodzeniem wdrażane w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących obrazowania medycznego.

W Future Processing dr Nalepa zajmuje się między innymi metodami uczenia głębokich sieci neuronowych w celu analizy obrazów magnetycznego rezonansu jądrowego oraz tomografii komputerowej. Badania te prowadzone są na potrzeby dwóch projektów badawczo-rozwojowych.

Zobacz również:

Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego po wzmocnieniu kontrastowym w spersonalizowanej onkologii poprzez ekstrakcję nowych i ulepszonych biomarkerów i jest realizowany przez Future Processing oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, przy współpracy z grupą badawczą w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Celem drugiego projektu, który Future Processing prowadzi we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jest stworzenie platformy obliczeniowej do analizy obrazów angiografii metodą tomografii komputerowej i numerycznej mechaniki płynów.

„Nagroda im. Witolda Lipskiego jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w dziedzinie informatyki w Polsce. Jestem niezwykle zaszczycony tym, że mogłem znaleźć się w tak znakomitym gronie laureatów. To dla mnie nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim mobilizacja do dalszej pracy i do budowania zespołu badawczego, z którym będziemy rozwiązywać coraz trudniejsze (i jednocześnie coraz bardziej ekscytujące) problemy z zakresu uczenia maszynowego, obliczeń ewolucyjnych i analizy obrazów medycznych”, powiedział laureat na wiadomość o przyznaniu mu nagrody.

Nagroda im. Witolda Lipskiego ustanowiona została dla wyróżniania młodych polskich naukowców-informatyków - zdolnych, innowacyjnych, współpracujących ze specjalistami z całego świata. Z inicjatywą tą w 2005 roku wystąpili: grupa polskich informatyków pracujących za granicą, Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.