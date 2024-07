Zaśpiewaj lub zanuć piosenkę, a TikTok poda ci jej nazwę

TikTok zaprezentował nową funkcję, która pozwala użytkownikom jego usługi identyfikować tytuł dowolnej piosenki wtedy, gdy siedząc przed ekranem komputera zaśpiewa ją względnie zanuci.

Funkcja Sound Search (bo o niej mowa) wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpoznawania dźwięku po to, aby dopasować wygenerowany przez użytkownika śpiew do obszernej biblioteki muzycznej. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej funkcji za pomocą dedykowanego przycisku w interfejsie muzycznym aplikacji, dzięki czemu łatwiej jest im identyfikować piosenki, nawet jeśli nie zna tekstu ani jej kompozytora. Funkcja nie jest obecnie ogólnie dostępna, a jedynie testowana w wybranych regionach świata.

Technologia, na której się opiera, składa się zasadniczo z algorytmów oraz dźwiękowych odcisków palca, czyli wzorców audio. Pozwalają one bezbłędnie dopasowywać wszelkiego rodzaju śpiew lub nucenie, dopasowując je do nazwy określonego utworu muzycznego. Projektując taka funkcję TikTok ma nadzieję, że użytkownicy będą po nią często sięgać, wzbogacając w ten sposób media społecznościowe o nowe możliwości, które pozwolą im przeżywać nowe doświadczenia związane z muzyką i generalnie przemysłem rozrywkowym.

TikTokowa funkcja Sound Search pracuje podobnie jak narzędzie noszące Shazam, które pozwala również odnajdywać nazwę utworu poprzez jego śpiewanie, nucenie lub odtwarzanie. Jednak różnica jest zasadnicza. Podczas gdy Shazam jest prawdopodobnie najbardziej znanym narzędziem do rozpoznawania utworów, to nowa funkcja TikToka wykracza poza to, co jest możliwe w Shazamie. Soud Search pozwala bowiem identyfikować utwory poprzez ich nucenie lub śpiewanie, podczas gdy Shazam działa tylko wtedy, gdy odtwarzamy rzeczywisty utwór muzyczny. To zupełnie nowa jakość.