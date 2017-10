Zapowiedź pierwszej sieci 5G w Europie

Telia, we współpracy z firmami Ericsson i Intel, uruchamia pierwszą w Europie sieć 5G. Sieć taka – obsługiwana przez operatora telekomunikacyjnego Telię - zostanie wdrożona w przyszłym roku w dwóch miastach: w Tallinie (Estonia) i w Sztokholmie (Szwecja).

Obecnie Telia, we współpracy z Intelem, wprowadza w życie pilotażowe usługi dla konsumentów i przedsiębiorstw. I tak środowisko 5G Tallink zostało stworzone w porcie w Tallinie, by przetestować, w jaki sposób nowa technologia mobilna może zwiększyć szybkość połączenia danych i zapewnić lepszą jakość. Testowe połączenie 5G z komercyjnym statkiem pasażerskim umożliwić miało dostęp do Internetu dla statku i jego pasażerów podczas pobytu w porcie.

Podczas testów we wrześniu 2017 r. technologia pozwoliła na korzystanie z Wi-Fi systemom informatycznym i systemom łączności statku oraz jego 2000 pasażerom. Jest to pierwszy przykład wielu zastosowań usług bezprzewodowych opartych o sieć 5G.

Uczestnicy odbywającego się w Tallinie Szczytu Cyfrowego Unii Europejskiej mieli ostatnio okazję doświadczyć, jak zdalnie steruje się maszynami – w tym przypadku koparką przemysłową – za pomocą gogli VR i pilota obsługiwanych przez superszybkie połączenie 5G na żywo z bardzo niskim opóźnieniem.

Rozwiązaniami, na którym opierają się te przykłady, są technologie firmy Ericsson i Intel. Jest to stacja bazowa 5G firmy Ericsson składająca się z anteny, radia i pasma bazowego oraz platforma Intel 5G Mobile Trial Platform, która wspierając milimetrowe falę i rozszerza sieć komórkową firmy Telia do 5G.

Źródło: MondayPR