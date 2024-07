Z rosyjskiego sklepu App Store znikają aplikacje VPN

Apple informuje, że na początku tego miesiąca, na wniosek rosyjskiego organu nadzoru ds. komunikacji (Roskomnadzor) zdecydował się usunąć ze swojego rosyjskiego sklepu App Store szereg aplikacji VPN.

Usługi VPN zostały wpisane przez Roskomnadzor do tzw. ujednoliconego rejestru zasobów internetowych, które są objęte zakazem dystrybucji w Rosji. Chodzi o 25 aplikacji świadczących usługi tego typu, w tym takie jak ProtonVPN, Red Shield VPN, NordVPN czy Le VPN. Jeśli chodzi o aplikację NordVPN, to warto przypomnieć iż obsługująca ją firma zamknęła wszystkie swoje rosyjskie serwery dużo wcześniej, bo 2019 roku.

Decyzję Apple oprotestowało natychmiast kilka firm świadczących Rosjanom tego typu usługi. Jedna a nich (Le VPN) opublikowała nawet oświadczenie, w którym czytamy iż działania Apple motywowane są chęcią utrzymania przychodów z rynku rosyjskiego i aktywnie wspierają autorytarny reżim Kremla. Firma użyła bardzo ostrych słów pisząc iż jest to nie tylko lekkomyślność, ale zbrodnia przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. To wydarzenie jest według firmy Le VPV kolejnym krokiem Kremla na rzecz kontroli dostępu do internetu.

Aby przeciwdziałać podobnym praktykom, firma Le VPN uruchomiła alternatywną usługę o nazwie Le VPN Give, która według niej pozwala użytkownikom łączyć się z jej tajnymi serwerami za pomocą oprogramowania open source opracowanego przez inne firmy. Decyzja Kremla wpisuje się w serię podobnych posunięć, jakie Rosja przedsięwzięła od początku agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Doprowadziły one wkrótce potem do blokady kilku mediów i aplikacji społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i X.