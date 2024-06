YouTube testuje nową funkcję

Już wkrótce witryna YouTube może zacząć dołączać do wyświetlanego filmu krótkie komentarze. Będzie to możliwe za sprawą nowej funkcji noszącej nazwę Notes.

Testowana obecnie przez YouTube funkcja pracuje podobnie jak opcja Community Notes dostępna na platformie X. Pozwoli osobom umieszczającym na witrynie YouTube filmy dodawać do niż krótkie komentarza. Może to być np. notka o charakterze przekazu (parodia, żart, dokument itp.), jak również inne przydatne informacje. YouTube zaprosi na początku do testowania nowej funkcji wybraną grupę użytkowników, wysyłają do nich taką informację e-mailem. W grupie takiej znajdą się użytkownicy, którzy mają aktywny kanał YouTube i nieposzlakowaną opinię.

Podczas testowania funkcji użytkownicy oglądający filmy, którym towarzyszy komentarz, będą mogli je oceniać. Będą mieli do dyspozycje takie opcje, jak „Komentarz przydatny”, „Komentarz pewnym stopniu pomocny” lub „Komentarz nieprzydatny”. Pojawi się też okienko, w którym będą mogli wpisać powód, dla którego wybrali taką właśnie ocenę. Pomoże to firmie YouTube ocenić (korzystając z usług specjalnego algorytmu AI), które komentarze powinny pozostać, a które zignorować. Jeśli uwagi uzyskają wystarczające poparcie, staną się widoczne publicznie.

