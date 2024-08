Wyraźne ożywienie na rynku układów DRAM

Jak podaje TrendForce, branża DRAM odnotowała znaczny wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 roku do poziomu 22,9 mld USD. Porównując rok do roku jest to wzrost o prawie jedną czwartą (dokładnie o 24,8%).

Kolejna dobra wiadomość jest taka iż według TrendForce że wzrost cen kontraktowych konwencjonalnych pamięci DRAM w trzecim kwartale przekroczy poprzednie prognozy. Główni gracze tym rynku (a więc firmy Samsung, SK Hynix i Micron) odnotowali wzrost dostaw w drugim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem. Średnia cena sprzedaży również nadal rosła zgodnie z trendem z pierwszego kwartału, do czego przyczyniło się bez wątpienia trzęsienie ziemi, które nawiedziło Tajwan na początku drugiego kwartału tego roku. Skłoniło to nabywców pamięci DRAM do bardziej agresywnych strategii zaopatrzenia.

TrendForce podkreśla, że Samsung utrzymał pozycję lidera na tym rynku, odnotowując wzrostu przychodów z DRAM o 22% (do 9,82 mld USD). Z kolei firma SK Hynix odnotowała duże zainteresowanie jej układami HBM3e, co przełożyło się na znaczny wzrost przychodów o 38,7% (do 7,91 mld USD). Przychody firmy Micron w drugim kwartale wzrosły o 14,1% do 4,5 mld USD. Jednak zbyt agresywna wyprzedaż przez firmę w drugim kwartale jej układów DDR5 spowodowała, że została wyprzedzona przez w swoich głównych konkurentów.

TrendForce zauważa, że większość producentów DRAM zakończyła negocjacje cen kontraktowych na 3. kwartał z producentami komputerów PC już pod koniec lipca 2024 roku, a wyniki te są dużo lepsze niż przewidywano. W związku z tym TrendForce skorygował wzrost cen kontraktowych na 3. kwartał dla konwencjonalnej pamięci DRAM do 8%–13%, czyli około 5 punktów procentowych więcej niż przewidywała poprzednia prognoza.