Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud

Na dorocznej konferencji Computerworld Best in Cloud 2024 poznaliśmy wyniki konkursu na najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 12 miesiącach oraz konkursu na najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania chmurowe. Wyniki konkursu ogłosił Grzegorz Stech, redaktor naczelny „Computerworld” i przewodniczący jury konkursu „Best in Cloud”.

NAJLEPSZE WDROŻENIE USŁUGI CHMUROWEJ W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH O wyniku konkursu dla organizacji, które w ostatnich miesiącach wdrożyły rozwiązania chmurowe, decydowały oryginalność i innowacyjność projektu oraz potencjał jego oddziaływania na biznes. Pierwsze miejsce jury konkursu przyznało spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), która wykorzystała zasoby chmury Amazon do udostępnienia Narzędzia Migracji Danych inicjalnych systemu CSIRE około 300 sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej. Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) będzie gromadzić informacje z ponad 19 mln punktów pomiaru energii elektrycznej. Obecnie dane te znajdują się w systemach sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Firma Asseco Poland, na zlecenie PSE, stworzyła i udostępniła narzędzie, które pozwoli uczestnikom rynku na przygotowanie zbioru danych inicjalnych i przekazanie ich do centralnego rejestru. Zobacz również: Transakcja przejęcia firmy Juniper przez HPE pod lupą kolejnego organu regulacyjnego Wykorzystanie chmury w projekcie przyczyniło się do istotnego ograniczenia wydatków CAPEX, co okazało się niezwykle ważne z uwagi na ograniczony okres użytkowania narzędzia. Brak konieczności zapewniania własnej infrastruktury fizycznej przełożył się na skrócony czas uruchomienia systemu, przy zagwarantowaniu bardzo dużej dostępności, skalowalności i stabilności rozwiązania.

NAJLEPSZE PRODUKTY I DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W konkursie na najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania chmurowe nagrody przyznano w 6 kategoriach produktowych. Największym wygranym plebiscytu okazała się spółka Integrated Solutions, której usługi chmury Integrated Computing zostały nagrodzone aż w trzech kategoriach: Bezpieczna chmura, Najlepszy dostawca chmury w modelu IaaS oraz Najlepsza wydajność i integracja. Tytuł zwycięzcy w kategorii Bezpieczna chmura przypadł spółce Integrated Computing, która w ramach chmury Integrated Computing dostarcza gotowe do użycia platformy według ustandaryzowanego katalogu usług. Na życzenie klienta oferuje możliwość zbudowania i wdrożenia indywidualnego, współdzielonego lub dedykowanego środowiska obliczeniowego. Szerokie portfolio dostawcy obejmuje usługi zapasowego centrum danych (Disaster Recovery), wirtualizacji baz danych Oracle oraz wdrażania dedykowanych chmur prywatnych. Dwa pozostałe miejsca na podium w kategorii Bezpieczna chmura przypadły Platformie OChK (II miejsce) oraz chmurze publicznej Oktawave (III miejsce). Platforma OChK pozwala na budowanie całej gamy rozwiązań – od chmury publicznej, przez środowiska hybrydowe i wielochmurowe (multicloud), po chmurę prywatną. Platforma OChK zbudowana została od podstaw i zarządzana jest przez zespół wewnętrznych ekspertów firmy w modelu security by design. Oktawave to polska publiczna chmura obliczeniowa zapewniająca dostęp do rozwiązań o dużej skalowalności i wysokiej dostępności, uruchamianych w trzech certyfikowanych centrach w Polsce. Geograficzne rozproszenie miejsc przetwarzania danych gwarantuje wysoką dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo dostarczanych usług IaaS/PaaS. W ramach chmury Oktawave możliwe jest uruchamianie, przetwarzanie i przechowywanie dowolnych zasobów w postaci serwisów e-commerce, aplikacji biznesowych, rozwiązań korporacyjnych czy systemów IT. W tym roku za najlepszego dostawcę chmury w modelu IaaS jury konkursowe uznało ex aequo firmy SUPREMIS oraz Integrated Solutions. SUPREMIS specjalizuje się w dostarczaniu infrastruktury dla systemów ERP, takich jak SAP, oraz obsługi wysokowydajnych baz danych. Flagowa usługa firmy, SUPREMIS Cloud Platform, to skalowalne, certyfikowane przez SAP, środowisko chmurowe do obsługi najbardziej wymagających obciążeń biznesowych.

W kategorii Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji(Unified Communications) jury konkursowe przyznało wyróżnienie oprogramowaniu Symfonia eBiuro. To chmurowa aplikacja dla biur rachunkowych i jednoosobowych działalności gospodarczych, która pozwala sprawnie zarządzać uproszczoną księgowością, magazynem oraz sprawami kadrowo-płacowymi. Elektroniczny obieg dokumentów, wspierany przez zaawansowane rozwiązanie OCR, zintegrowany został z około 20 systemami finansowo-księgowymi. W nowej kategorii Zabezpieczenie środowiska chmurowego jury konkursowe przyznało ex aequo dwa pierwsze miejsca platformie zabezpieczania chmury Tenable Cloud Security oraz menedżerowi haseł perc.pass firmy Perceptus. Tenable Cloud Security to zaawansowana platforma ochrony środowisk chmurowych (CNAPP), która zapewnia kompleksowe zabezpieczenie infrastruktury, tożsamości i korzystania z zasobów w środowiskach chmurowych. Rozwiązanie upraszcza identyfikację i korygowanie ryzyka w środowiskach wielochmurowych, zmniejszając płaszczyzny ataku lub wycieku danych, przy jednoczesnej poprawie produktywności. Z kolei Perc.pass to pierwszy polski menedżer haseł zaprojektowany dla zespołów, które mogą dzięki niemu szybko dzielić się dostępem do różnych systemów, aplikacji oraz stron webowych. Menedżer oferuje innowacyjną metodę szyfrowania zero-knowledge, która w połączeniu z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo. W konkursie Best in Cloud 2024 najlepszym produktem klasy ERP/CRM została Symfonia Obieg Dokumentów. Jednocześnie jury konkursu przyznało wyróżnienie w tej kategorii systemowi Soneta TRIVA ERP. Symfonia Obieg Dokumentów to chmurowa platforma łącząca rozwiązanie ECM z elementami pracy grupowej i systemu ERP, która agreguje funkcje biznesowe w jednym, spójnym interfejsie okienkowym. Oprogramowanie odpowiada na potrzebę tworzenia cyfrowych miejsc pracy, tzw. digital workplace. Łączą one ludzi z informacjami i procesami, aby zapewniać efektywną komunikację i nowoczesne metody zarządzania firmą. Z kolei Soneta TRIVA ERP jest nowoczesnym systemem ERP stworzonym dla średnich i dużych firm, umożliwiającym organizację przepływu pracy i informacji oraz pomagającym użytkownikom efektywnie pracować, zarządzać zmianami i konkurować na rynku. TRIVA automatyzuje i ujednolica analizę biznesową oraz finansową, a także pomaga nadzorować procesy w firmie. Każdy z tych obszarów jest wspierany natywnie przez moduły Business Intelligence (BI) oraz Automatyzacja procesów biznesowych (Workflow).