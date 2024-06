Wszyscy użytkownicy komputerów macOS mogą już pobierać i uruchamiać aplikację ChatGPT

Od tego tygodnia z aplikacji ChatGPT mogą wreszcie korzystać absolutnie wszyscy użytkownicy komputerów Mac, a nie tylko niektórzy, jak to miało miejsce wcześniej. Jest tylko jeden warunek – muszą mieć zainstalowany system operacyjny macOS Sonoma lub nowszy.

Aplikację można otwierać w każdym momencie pracy z komputerem za pomocą klawiaturowego skrótu. Po użyciu skrótu, kontakt z botem obsługuje typowy interfejs czatu. Bot ChatGPT dla komputerów Mac działa podobnie jak jej webowa wersja, umożliwiając prowadzenie ciągłych rozmów, które kończą się zazwyczaj odpowiedzią bota. Użytkownik ma przy tym do wyboru różne wersje bota, z którymi zamierza konwersować. Może to jedna z trzech podstawowych wersji (GPT-3.5, GPT-4 lub GPT-4o), zapewniając jednak również kontakt bardziej wyspecjalizowanych modelami GPT dostępnymi w wersji internetowej, w tym generator obrazów DALL-E.

Desktopowa wersja bota ma jednak jedną wadę. Nie obsługuje interfejsów API, co dla niektórych, bardziej zaawansowanych użytkowników tego rozwiązania, stanowi poważny minus. Co ciekawe i dla niektórych niezrozumiałe, OpenAI nie oferuje póki co podobnego rozwiązania użytkownikom komputerów Windows.

Nieoficjalnie mówi się iż OpenAI nadało aplikacji uruchamianej na komputerach Mac priorytet, traktując platformę Windows po macoszemu z prostego powodu. Uważa ich większość użytkowników jego bota korzysta z komputerów macOS, dlatego nie sensu rywalizować z Microsoftem, który oferuje użytkownikom komputerów Windows podobne rozwiązanie bazujące na bocie Copilot.

Aplikacja na komputery Mac jest niedostępna w sklepie Mac App Store, ale można ją pobrać bezpośrednio ze strony internetowej OpenAI (wpisując adres https://openai.com/chatgpt/mac/).