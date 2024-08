Windows 11 włączy szyfrowanie BitLocker domyślnie

Stanie się tak już za kilka miesięcy, gdy firma udostępni użytkownikom kolejną wersję systemu Windows 11. Chodzi o system Windows 11 oznaczony symbolem 24H2.

Użytkownicy mogą od dawna szyfrować dane przechowywane w pamięci komputerów Windows 11 za pomocą narzędzia noszącego nazwę BitLocker. Jednak już jesieni, wraz z najnowszą aktualizacją systemu Windows 11 (wersja 24H2), szyfrowanie danych będzie aktywowane domyślnie w przypadku kupna nowego komputera z systemem Windows 11 24H2, względnie zainstalowania samemu takiego systemu. W takich przypadkach użytkownicy nie będą musieli kupować oddzielnego oprogramowania do szyfrowania danych.

Należy więc pamiętać iż przypadku normalnej aktualizacji systemu Windows, szyfrowanie nie będzie włączane automatycznie i użytkownicy nie powinni mieć wtedy problemów z dostępem do plików. Jeśli użytkownik skonfiguruje nowy komputer z systemem Windows 11 24H2 i zaloguje się przy użyciu konta lokalnego, zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu konta Microsoft, aby automatycznie zakończyć szyfrowanie urządzenia. Dlatego aby szyfrowanie BitLocker włączało się domyślnie, użytkownik musi mieć konto Microsoftu.

Jeśli BitLocker jest włączony dla dowolnego dysku, ważne jest to aby utworzyć wtedy kopię zapasową razem z kluczem odzyskiwania BitLocker (jest to unikalne 48-cyfrowe hasło). Chodzi o to iż w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostęp do dysku lub zmian w sprzęcie, nie dostaniemy się do dysku, a system poprosi nas o podanie klucz odzyskiwania.

Microsoft zamierza przy tym obniżyć wymagania systemowe dla BitLockera. I tak np. nie będzie wymagać, aby komputer obsługiwał interfejs HSTI (Hardware Security Test Interface) ani funkcji Modern Standby. Proszę też pamiętać iż funkcja BitLocker nie jest przeznaczona do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Oznacza, że jeśli system zostanie zainfekowany, złośliwe oprogramowanie nadal będzie mogło uzyskać dostęp do zaszyfrowanych plików, jeśli użytkownicy będą zalogowani do systemu Windows, a dysk będzie odblokowany.