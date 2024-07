Windows 11 pozwoli na przeglądanie zawartości telefonu z Androidem

Najnowsza funkcja trafi do Eksploratora plików.

Windows 11 będzie bardziej "przyjazny" dla Androida

Przenoś, kopiuj i usuwaj zawartość telefonu z Androidem w Windows 11 — oto, co zapewni nowa funkcja.

Microsoft od dawna promuje połączenie między telefonami z Androidem a komputerami z Windows, umożliwiając użytkownikom udostępnianie plików i funkcji między platformami. Po drodze pojawiło się wiele błędów, niemniej producent Windows chce, aby posiadacze smartfonów z Androidem mogli wygodnie współpracować z jego platformą.

Nowa aktualizacja Windows 11 Insider ma na celu poprawę integracji telefon-komputer, eliminując potrzebę dodatkowych aplikacji i umożliwiając płynne działanie bezprzewodowe bezpośrednio w Eksploratorze plików.

Na razie dla uczestników Windows 11 Insider

Wszyscy użytkownicy programu Windows 11 Insider mogą już przeglądać pliki przechowywane na telefonach z Androidem bezpośrednio w Eksploratorze plików. Można usuwać, zmieniać nazwy, przenosić lub kopiować pliki między urządzeniami.

Ta nowa funkcjonalność wymaga smartfona z systemem Android 11 lub nowszym oraz wersji beta aplikacji "Link to Windows 1.24071" lub nowszej. Aby włączyć funkcję, przejdź do Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Urządzenia mobilne > Zarządzaj urządzeniami i przełącz opcję, aby wyświetlić telefon w Eksploratorze plików.

Warto zauważyć, że pliki usunięte na komputerze trafią do kosza na telefonie. Ponadto automatyczne usuwanie z kosza następuje po pięciu dniach zamiast zwykłych 30, choć przyszła aktualizacja przywróci ten czas do 30 dni. Microsoft planuje również rozwiązać drobne problemy z synchronizacją telefonu i koszem na komputerze.

Jest też podobna opcja od Google'a

Eksplorator plików nie jest jedynym sposobem udostępniania zawartości między telefonami z Androidem a komputerami z Windows. W zeszłym roku Google wprowadził Nearby Share (obecnie nazywany Google Quick Share) – swoją odpowiedź na AirDrop Apple – dla użytkowników Windows. Osoby posiadające konto Google mogą przenosić pliki między platformami, przeciągając je do aplikacji Google na pulpicie lub klikając prawym przyciskiem myszy na plikach.

Co więcej, na początku tego roku Microsoft wprowadził funkcję, która pozwala smartfonom z Androidem pełnić funkcję kamery internetowej dla Windows, podobnie jak funkcja Continuity Camera Apple dla iPhone'ów i Maców. Znajdziemy to w sekcji "Urządzenia mobilne" w ustawieniach.

Microsoft zachęca również właścicieli komputerów do korzystania z aplikacji Phone Link, aby zdalnie realizować funkcje telefonu z Androidem, takie jak wysyłanie wiadomości, wykonywanie połączeń i dostęp do zdjęć. W przeciwieństwie do innych funkcji połączenia smartfona, Phone Link w przyszłości będzie obsługiwać także telefony Apple'a.