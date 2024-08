Windows 11 otrzyma nowe tryby personalizacji zasilania

Posiadacze komputerów przenośnych z Windows 11 będą mogli skorzystać z dodatkowej personalizacji trybów zasilania.

System operacyjny Windows 11 dostępny na rynku do 2021 roku otrzymał tryby zasilania przejęte z poprzednika. Rozwiązanie to bazuje na trybach zasilania energią elektryczną, które zostały wprowadzone jeszcze za czasów Windowsa XP w 2001 roku i bazuje na trzech dedykowanych trybach z możliwością personalizacji niektórych ustawień.

Laptop HP ładowany przez USB-C Źródło: hp.com

Najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji 27686 udostępniona uczestnikom programu Windows Insider zawiera zaktualizowane ustawienia dotyczące zarządzaniem energią na urządzeniach mobilnych.

Jedną z kluczowych aktualizacji jest możliwość dostosowania trybów zasilania do różnych sytuacji. Można wybrać tryb „Najlepsza wydajność”, gdy urządzenie jest podłączone, i przełączyć się na tryb „Najlepsza wydajność energetyczna” podczas pracy na zasilaniu bateryjnym. Oznacza to, że można wykorzystać maksymalną wydajność podczas wymagających zadań, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, a jednocześnie oszczędzać energię podczas pracy na baterii. Tym samym użytkownik nie będzie musiał pamiętać, aby ręcznie zmienić tryb zasilania komputera lub wykorzystywać w tym celu dedykowane aplikacja udostępniane przez niektórych producentów laptopów.

Microsoft ułatwił również zmianę ustawień zasilania poprzez ulepszenie interfejsu użytkownika. Rozwiązanie trafi do użytkowników prawdopodobnie jesienią tego roku.