Windows 11 Home vs Pro - czy SMB wystarczy wersja Home?

Od lat małe firmy zastanawiają się czy potrzebują licencje w wersji Pro. Jaka jest różnica pomiędzy Windows 11 Home, a Pro z nakierowaniem na funkcje wykorzystywane w małych i średnich firmach?

Microsoft od lat przyzwyczaił nas do specyficznego licencjonowania swoich produktów. W przeciwieństwie do większości dystrybucji Linuxa, ChromeOS czy macOS, Windows dostępny jest w wersjach dla użytkowników domowych oraz biznesu. W przypadku użytkowników domowych do wyboru mają oni wydanie Home. Na rynku dostępny jest również Windows z literką S - pozwalający na instalację aplikacji jedynie z Microsoft Store.

Dla biznesu przygotowano dwa wydania - Pro oraz Enterprise (dostępne jedynie w specjalnym licencjonowaniu i wdrażane w większych organizacjach). Windowsa w wersji Pro spotkamy w laptopach biznesowych, ale także jako licencje do zakupu przez osobę prywatną/firmę lub jako aktualizację z wersjo Home do Pro.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy Windows 11 Home i Pro oraz czy małe/średnie firmy muszą inwestować w droższą licencję? A może ograniczone funkcjonalności systemu w wersji Home są w pełni wystarczające?

Windows 11 Home i Pro - kluczowe różnice pomiędzy systemami

We wstępie należy zaznaczyć, że użytkownik końcowy nie rozpozna obu wersji systemu operacyjnego Windows 11 bez głębszego zaglądania w ustawienia systemowe, konfiguracje systemu lub korzystania ze specyficznych funkcjonalności. Kluczowe funkcje, interfejs użytkownika oraz środowisko pracy w obu wydaniach są identyczne.

Windows 11 Pro posiada wszystkie funkcjonalności Windows 11 Home oraz dodaje do niego sporo opcji przydatnych dla użytkowników biznesowych oraz administratorów IT.

Najważniejsze funkcje, które dostępne są w Windows 11 Pro, a których brakuje w Windows 11 Home to:

Pełne szyfrowanie - BitLocker szyfruje woluminy dysków przy użyciu 128-bitowego lub 256-bitowego szyfrowania AES i modułu TPM komputera

Pełny zestaw narzędzi do zarządzania i wdrażania w firmie, w tym integracja z platformą Azure i funkcje takie jak przypisany dostęp, dynamiczne aprowizowanie i konfiguracja trybu kiosku

Hyper-V do tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi (Windows i Linux)

Windows Sandbox do testowania i uruchamiania szkicowych aplikacji i oprogramowania w odizolowanym środowisku

Pulpit zdalny Windows do zdalnego łączenia się z innymi komputerami z systemem Windows i sterowania nimi

Powyższe funkcje oddziaływują głównie na bardziej zaawansowanych pracowników - inżynierów, programistów czy projektantów. Dla większości pracowników biurowych korzystających z pakietu biurowego oraz podstawowych programów są niezauważalne. Tym bardziej, że Windows 11 w wersji Home również świetnie dba o bezpieczeństwo za sprawą szyfrowania sprzętowego oraz obecności TPM 2.0.

Windows 11 Home nie obsługuje już kont lokalnych i wymaga konta Microsoft. Tymczasem edycja Pro nadal obsługuje konta lokalne bez konieczności łączenia z nim konta Microsoft. Na szczęście można jednak kilku prostych poleceń, aby ominąć wymagania dotyczące połączenia internetowego i konta Microsoft podczas instalacji/konfiguracji systemu Windows 11 Home.

Istnieje również kilka różnic, jeśli chodzi o ograniczenia sprzętowe. Obie wersje mają te same minimalne wymagania, w tym 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci masowej, dwurdzeniowy procesor 1 GHz firmy AMD/Intel/Qualcomm, moduł TPM 2.0 i kartę graficzną zgodną z DirectX 12. Niektóre wymagania sprzętowe można ominąć, korzystając z oficjalnej metody Microsoftu lub przygotowując bootowalny dysk USB np. za pomocą programu Rufus.

Jednakże, podczas gdy Windows 11 Home obsługuje do 64 rdzeni procesora i 128 GB pamięci RAM, nie obsługuje systemów z dwoma procesorami. Windows 11 Pro obsługuje systemy z dwoma procesorami z 64 rdzeniami każdy (łącznie 128 rdzeni) i do 2 TB pamięci RAM. Tym samym można go wykorzystać na naprawdę wydajnych i zaawansowanych stacjach roboczych. Ponownie jest to jednak scenariusz głównie dla dużych organizacji.

Koszt licencji

Windows 11 Home został wyceniony przez Microsoft na 629,99 zł. Licencja na Windows 11 Pro to wydatek aż 1099 zł. Dodatkowo na rynku znajdziemy dużo więcej komputerów posiadających preinstalowany system w wersji Home zamiast Pro. Tym samym wiele małych organizacji, które mają ograniczony budżet na infrastrukturę IT bardzo często decyduje się na zakup komputerów z Windows 11 Home. W dobie chmury obliczeniowej oraz stopniowego odchodzenia od Active Directory jest to całkowicie rozsądne podejśćie.

Windows 11 Home to nie najgorszy wybór dla SMB

Porównując kluczowe różnice pomiędzy Windows 11 Home oraz Pro łatwo można dojść do wniosku, że dla sektora SMB komputery z Windows 11 Home to dobry sposób na ograniczenie kosztów. Nieco bardziej problematyczna jest ich konfiguracja poprzez konieczność tworzenia kont lokalnych z wykorzystaniem obejścia lub logowania do Microsoft 365. Na minus należy zaliczyć również ograniczone możliwości zarządzania przez administratora oraz konfiguracji Windows Update. Z drugiej strony dla wielu małych firm istotniejsza jest możliwość tańszego zakupu sprzętu, który będzie aktualizowany przez wiele lat, bez nadmiernego obciążania budżetu.

Małym i średnim firmom zdecydowanie polecamy inwestycję w Windows 11 Pro - systemu, który został zaprojektowany do pracy w środowisku biznesowym, ale w przypadku braku scentralizowanego zarządzania, niewielkiego zespołu oraz zasobów finansowych, Windows 11 Home również powinien spełnić wymagania i oczekiwania niewielkich biznesów.