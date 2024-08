Windows 11 24H2 będzie bezpieczniejszy

Wraz z Windows 11 24H2 firma Microsoft obniży wymagania dla funkcji BitLocker, co umożliwi szyfrowanie danych na znacznie większej liczbie urządzeń.

Microsoft przygotowuje się do udostępnienia dużej aktualizacji rozwojowej dla swojego najnowszego systemu operacyjnego. Jesienią 2024 roku wszystkie komputery z b otrzymają możliwość instalacji nowego wydania oznaczonego jako 24H2.

Windows 11 na laptopie firmy Asus Źródło: Rui Silvestre on Unsplash

Zgodnie z najnowszymi informacjami pozyskanymi przez portal Windows Latest nowy system operacyjny zmniejszy wymagania niezbędne do wdrożenia funkcji BitLocker odpowiedzialnej za szyfrowanie danych zgromadzonych na dysku. Oznacza to, że większość komputerów będzie kompatybilna z rozwiązaniem, co pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa konstrukcji z Windowsem.

Funkcja wewnętrznie została oznaczona przez Microsoft jako Auto_DE, co prawdopodobnie oznacza automatyczne szyfrowanie urządzeń od amerykańskich słów Automatic Device Encryption.

Windows 11 w wersji 24H2 usuwa wymagania dotyczące niektórych funkcji sprzętowych, które wcześniej były niezbędne do aktywacji automatycznego szyfrowania. Windows 11 24H2 nie wymaga już, aby urządzenia posiadały Hardware Security Test Interface (HSTI) lub Modern Standby.

Modern Standby to jedna z flagowych funkcji urządzeń premium, która umożliwia natychmiastowe włączanie i wyłączanie urządzeń jak urządzenia mobilne. Był to również wymóg szyfrowania urządzeń w systemie Windows 11, ale tak już nie jest, co oznacza, że starszy sprzęt również kwalifikuje się do automatycznego lub ręcznego szyfrowania.

Ponadto Windows 11 24H2 usuwa potrzebę sprawdzania niezaufanych interfejsów bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), co oznacza, że producenci nie muszą już dodawać określonych ustawień w rejestrze systemu.

Zmiany te automatycznie aktualizują wymagania w testach Hardware Lab Kit (HLK), więc producenci nie muszą robić nic dodatkowego, aby spełnić nowe standardy. Wystarczy, że użytkownik zaktualizuje system operacyjny do wersji 24H2.

Windows 11 24H2 wprowadzi domyślną aktywację BitLockera na wszystkich kompatybilnych urządzeniach.

Podczas procesu świeżej/czystej instalacji systemu Windows 11 24H2 szyfrowanie BitLocker jest włączane w tle, nie tylko w systemie Windows 11 Pro lub wyższych wersjach, ale także w systemie Windows 11 Home, jeśli producent ustawił odpowiednią flagę w UEFI.

Zmiany nie dotkną urządzeń, które zostaną zaktualizowane ze starszych wersji poprzez Windows Update. Użytkownicy tego typu konstrukcji będą mogli ręcznie uruchomić funkcje z poziomu ustawień systemowych.