Windows 10 – te daty warto zapamiętać

Microsoft dostarcza regularnie nowe wersji systemu operacyjnego Windows 10, wycofując jednocześnie po drodze wsparcie techniczne dla starszych wersji tego najpopularniejszego na świecie oprogramowania zarządzają ego osobistymi komputerami. A oto krótkie kalendarium tego, czego możemy się spodziewać w tym obszarze w najbliższych dwóch latach.

15-go stycznia 2018

Microsoft ogłasza, że system Windows 10 wersja 1709 został wszechstronnie przetestowany i jest już w pełni przygotowany do tego, aby mógł zarządzać pecetami używanymi przez biznes.

W tym momencie warto przypomnieć, że Microsoft zmienił nazwy kanałów używanych do dystrybuowania biznesowych wersji systemu Windows 10 i zsynchronizował je z nazwami kanałów używanych do dystrybuowania pakietów Office 365.

Zobacz również:

I tak kanał dystrybucji służący do udostępniania użytkownikom konsumenckich wersji systemu Windows 10 nosi teraz nazwę Semi-Annual Pilot Channel (wcześniej Current Branch), a biznesowe wersje systemu Windows 10 pojawiają się w kanale Current Branch for Business. Aktualizacje biznesowych wersji systemu Windows 10 są natomiast wstawiane do kanału Windows Update dla firm (Windows Update for Business).

13 marca 2018

Pierwszym produktem, jaki pojawi się w 2018 roku w kanale dystrybucji Semi-Annual Channel będzie system Windows 10 1803 (robocza nazwa Redstone 4). W tym samym czasie Microsoft ogłosi, że zaprzestaje dalszych prac nad systemem Windows 10 1607 (robocza nazwa Anniversary Update), który wprowadził do oferty w połowie 2016 roku.

16-go lipca 2018

Microsoft informuje, że tak jak Windows 10 wersja 1709, również system Windows 10 oznaczony numerem 1803 spełnia wszystkie wymagania niezbędne do tego, aby zacząć go wdrażać w firmach.

11-go września 2018

Microsoft wprowadza do kanału Semi-Annual Channel drugi (i ostatni w 2018 roku) produkt: system Windows 10 1809. Również we wrześniu tego roku Microsoft ogłasza, że przestaje wspierać system Windows 10 1703. Informuje też użytkowników tego systemu, że będą dalej otrzymywać aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo swoich systemów Windows 10 tylko wtedy, jeśli wykonają upgrade i przejdą z systemu Windows 10 1703 na system 1709 lub 1803.

15-go stycznia 2019

Microsoft ogłasza, że system Windows 10 1809 został sprawdzony i jest gotowy do zarządzania biznesowymi pecetami i można go instalować za pośrednictwem kanału dystrybucji Windows Update for Business na maszynach Windows 10 Pro i Windows 10 Enterprise.

12-go marca 2019

Premiera systemu Windows 10 1903

17-go kwietnia 2019

Microsoft usuwa z listy wspieranych systemów operacyjnych Windows oprogramowanie Windows 10 1709 (znane pod roboczą nazwą Fall Creators Update).