Więźniowie przygotowują się do życia na wolności. Uczą się napraw samochodów za pomocą VR

Wirtualna rzeczywistość pozwala na naukę zawodu. Pracowników brakuje, więc firmy poszukają ich wśród byłych więźniów.

VR pomoże w nauce zawodu / Fot. Mat. prasowe

W obliczu niedoborów siły roboczej w zawodach wymagających umiejętności, szkolenie zawodowe jest niezbędne — nie tylko dla przyszłych pracowników, ale dla całego społeczeństwa. Programy takie jak ten prowadzony przez MCIW (Maryland Correctional Institution for Women — zakład karny dla kobiet w Maryland), wykorzystujące najnowocześniejsze VR w więzieniach, zapewniają szanse na zdobycie pracy po opuszczeniu więzienia. Powinno to sprawić, że firmy zyskają pracowników, a więźniowe nie wrócą do zakładu ze względu na brak środków do życia i recydywę.

Więźniowie korzystają z VR, aby nauczyć się nowych umiejętności i przygotować się do życia na wolności. Jedną z beneficjentek jest Tiffany Joseph Busch, która nauczyła się zmieniać olej w samochodzie bez żadnego praktycznego doświadczenia z prawdziwymi pojazdami, używając zestawu Meta Quest VR. Była zdumiona, jak proste to było, zauważając, że gdyby wiedziała o tym wcześniej, nie traciłaby pieniędzy na płacenie za wymianę oleju.

Zobacz również:

Wirtualna rzeczywistość pomocna w więzieniu

Busch jest osadzona w MCIW i uczestniczy w innowacyjnym programie, który wykorzystuje zestawy VR do nauki umiejętności naprawy samochodów. Program opracowany przez organizację non-profit z Baltimore, Vehicles for Change, aby wyposażyć więźniów wkrótce wychodzących na wolność w umiejętności, które mogą pomóc im w znalezieniu pracy jako technicy i zmniejszyć wskaźniki recydywy.

Do 15 kobiet jednocześnie szkoli się w wirtualnym auto-mieście w sali gimnastycznej MCIW, przygotowując się do ról związanych z serwisem opon i smarowaniem oraz egzaminami certyfikacyjnymi. Meagan Carpenter, jedna z uczestniczek szkolenia, ceni sobie symulowany warsztat jako ucieczkę, przypominającą jej, że istnieje świat poza więzieniem.

Choć nowoczesne VR jest obecne od ponad dekady, nadal jest uważane za niszowe i głównie używane do gier. Jednak technologia ta jest coraz częściej postrzegana jako przełomowa w szkoleniu więźniów.

MIT w kwietniu 2023 r. podkreśliło, jak symulacja zakupów VR w Fremont Correctional Facility była dla jednego z więźniów pierwszym zetknięciem z kioskami samoobsługowymi. Więzień ten został osadzony w 2001 roku za przestępstwo popełnione jako nastolatek.

MCIW i Vehicles for Change dostrzegają potencjał VR do uczynienia szkolenia zawodowego bardziej dostępnym za kratami, jak zauważono w raporcie CNN. Z dziesiątkami tysięcy wakatów na stanowiskach techników samochodowych rocznie i takimi rolami często płacącymi ponad 15 dolarów za godzinę w Maryland, program ten może znacząco wpłynąć na życie uczestników.

To tylko jeden z zawodów

Założona w 1999 roku w celu dostarczania przystępnych cenowo pojazdów, organizacja Vehicles for Change uruchomiła program szkolenia techników samochodowych w 2016 roku, umożliwiając byłym więźniom naprawę samochodów dla klientów o niskich dochodach, jednocześnie zdobywając płatne doświadczenie zawodowe. Jednak Covid zmusił do ograniczenia działalności, co skłoniło organizację do poszukiwania alternatyw szkoleniowych w VR.

Organizatorzy nawiązali współpracę z firmą programistyczną HTX Labs, która stworzyła wirtualny garaż, wykorzystując wiedzę z wcześniejszych projektów szkoleniowych VR dla Sił Powietrznych. Oprócz MCIW organizacja non-profit prowadzi także program pilotażowy w więzieniach w Teksasie i Wirginii.

Dla liderów systemu korekcyjnego w Maryland VR oferowało uproszczony sposób rozszerzenia oferty szkoleniowej bez dużych kosztów czy skomplikowanej logistyki. "Wprowadzenie VR eliminuje potrzebę posiadania dużej przestrzeni czy funduszy, które byłyby potrzebne do zbudowania całej klasy" — powiedziała Danielle Cox, dyrektor ds. edukacji korekcyjnej stanu, nadzorująca 26 programów zawodowych.

W przyszłości mogą powstać kolejne szkolenia tego rodzaju, uczące innych zawodów.