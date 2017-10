W przyszłym roku na rynku IT można się spodziewać znacznego ożywienia

Firmy analityczne Tech Pro Research i Spiceworks zgodnie twierdzą, że w 2018 nakłady firm na systemy na IT znacznie wzrosną. To dobra wiadomość, ponieważ do tej pory przewidywano, że wydatki firm na informatykę w nadchodzącym rok pozostaną prawdopodobnie na tym samym poziomie, a jeśli wzrosną, to tylko nieznacznie.

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Tech Pro Research pokazują, że większe wydatki na rozwój systemów IT zadeklarowało 63% biorących w nich udział menadżerów. Spośród nich 39% planuje zwiększyć wydatki o nie więcej niż 10%, 16% ankietowanych zakłada, że budżet wzrośnie o nie więcej niż 20%, 8% zamierza natomiast przeznaczyć na IT przynajmniej o 20% środków więcej niż dotychczas.

Należy podkreślić, że Tech Pro Research, który jest autorem badania, nie jest w swoim optymizmie odosobniony. Wystarczy przytoczyć wyniki najnowszego opracowania firmy Spiceworks – tutaj również mamy do czynienia z odwróceniem ubiegłorocznej tendencji. Według analizy State of IT, 2018 blisko połowa reprezentantów szczebli decyzyjnych (44%) zwiększy swoje budżety IT.

Zobacz również:

Bardzo ciekawe są wyniki badań dotyczące obszaru wydatków. Ponad połowa (53%) respondentów traktuje priorytetowo poprawę cyberbezpieczeństwa swojej organizacji.

Choć cyberbezpieczeństwo jest priorytetem dla większości decydentów, to równie wysoko w planach działów IT znajdują się dwa inne obszary. Jak wynika z badań, 47% ankietowanych zamierza unowocześnić bądź wymienić aktualnie eksploatowaną infrastrukturę, zaś dla 43% priorytetem nr 1 są inwestycje w usługi oparte na chmurze obliczeniowej

„Rosnące wydatki na IT to doskonała wiadomość dla całego rynku, warto jednak zastanowić się, jak te pieniądze spożytkować najlepiej. W poprzednich latach niektóre budżety – w wielu przypadkach zasilane unijnymi środkami – również były zwiększane, jednak dzisiaj często okazuje się, że pieniądze wydawano na niepotrzebną, nadwymiarową infrastrukturę, której utrzymanie finalnie jest nieopłacalne”, twierdzi Robert Mikołajski, kierownik Działu Rozwoju Biznesu w firmie Atman. I dodaje, „W tym samym czasie do pewnych inwestycji, choćby tych związanych z bezpieczeństwem, podchodzono z dystansem. Obecnie łatwo zauważyć konsekwencje tych decyzji. W tej sytuacji nie ma się co dziwić rosnącej tendencji do outsourcingu IT”.

Źródła: Atman, inPlus Media, Spiceworks, Tech Pro Research