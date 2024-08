W aplikacji mObywatel zgłosisz cyberincydent

Począwszy od 14 sierpnia aplikacja mObywatel staje się kolejnym kanałem, za pomocą którego można zgłaszać działającemu przy NASK zespołowi CERT (Computer Emergency Response Team) Polska potencjalnie niebezpieczną aktywność.

W ten sposób będzie można wysyłać zgłoszenia dotyczące m.in. złośliwych stron internetowych (próba wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy), podejrzanych wiadomości e-mail (podejrzane załączniki, szantaż lub phishing), SMS-ów (podejrzana treść lub nadawca) oraz potencjalnych prób oszustwa (fałszywe sklepy internetowe i inne próby podszywania się pod firmy lub instytucje).

Zobacz również:

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, każda z wymienionych pozycji ma wyznaczoną ścieżkę postępowania, zgodne z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Zgłoszenia będą analizowane przez ekspertów zespołu CERT Polska, a dalsze działania będą zależały od rodzaju incydentu. Na przykład podejrzaną stronę internetową czy oszustwo użytkownik może zgłosić bezpośrednio poprzez aplikację. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości tekstowej pozna numer SMS, na który powinien ją przekazać. A jeśli dostał niepokojącego e-maila – adres strony internetowej, na której może go zgłosić.

Po sukcesie krótkiego numeru 8080, aplikacja to kolejny sposób, by przesłać do nas zgłoszenie. A każde jest dla nas cenne, bo dzięki temu lepiej możemy chronić użytkowników