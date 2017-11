VMware wkroczy na rynek rozwiązań SD-WAN

VMware ujawnił, że przymierza się do przejęcia VeloCloud, jednego z czołowych na świecie producenta rozwiązań sieciowych bazujących na technologii SD-WAN (Software Defined WAN; rozległe sieci komputerowe, którymi zarządza oprogramowani). Świadczy to o tym, że VMware docenia zalety tej technologii i zamierza w przyszłości odegrać większą rolę na tym rynku.

Według analityków SD-WAN jest jedną z tych technologii IT, która będzie się rozwijać w najbliższych latach wyjątkowo dynamicznie. I tak np. Gartner szacuje, że rynek rozwiązań SD-WAN będzie rósł w najbliższym czasie w tempie – chodzi o roczne wzrosty - ok. 60%. Jeszcze bardzie optymistyczne prognozy snuje przed tym rynkiem znana firma analityczna IDC. Według niej będą to roczne wzrosty rzędu nawet 70%.

Decyzja, jaką zamierza podjąć VMware świadczy o tym, że prognozy te nie są przesadzone i również ta firma dostrzegła, że nie ma co zasypiać gruszek w popiele i trzeba działać, gdyż za kilka lat może być za późno na to, aby odegrać na tym rynku jakąś rolę i mówić kolokwialnie zacząć zarabiać na rozwiązaniach SD-WAN.

A będzie u sporo do zarobienia, gdyż według wspomnianej już firmy analitycznej IDC obroty na rynku rozwiązań SD-WAN zamkną się w tym roku kwotą ponad 1 mld USD, a za cztery lata będą osiem razy większe, czyli wyniosą 8 mld USD.

Na koniec warto wspomnieć, że również inne firmy dostrzegły, iż rynek rozwiązań SD-WAN rokuje duże nadzieje. I tak np. Cisco kupił niedawno za kwotę 600 mln firmę Viptela, która projektuje oprogramowanie zarządzające sieciami WAN. Jeśli chodzi o HPE, to chociaż nie zdecydowała się ona jeszcze przejąć żadnej firmy produkującej rozwiązania SWD-0WAN, to analitycy są pewni, że jest tylko kwestią czasu.